¿Google te escucha? Cómo desactivar funciones de tu celular por seguridad
La duda de millones de usuarios en el mundo es saber si Google o tu celular te escuchan cuando hablás de tus intereses o gustos.
En medio de un creciente debate sobre privacidad digital, muchos usuarios de teléfonos con sistema operativo Android y Google han expresado inquietud por la posibilidad de que sus dispositivos “escuchen” fragmentos de conversaciones y utilicen esa información para personalizar anuncios o sugerencias.
Esta percepción —ampliamente difundida en redes y medios— está vinculada tanto a los permisos de micrófono como a la recopilación de datos de voz y audio por parte de servicios como los de Google.
Aunque las empresas tecnológicas aseguran que no se graban conversaciones sin autorización explícita, y que los micrófonos solo se activan con comandos de voz como “Ok Google”, la preocupación persiste entre usuarios que desean tener un mayor control sobre lo que sus dispositivos pueden registrar.
Por qué preocupa la “escucha” del celular y Google
La polémica se agudiza cuando después de conversar sobre un tema específico —por ejemplo, un producto o un servicio— los usuarios notan anuncios relacionados en sus aplicaciones o navegadores. Esta coincidencia ha alimentado la idea de que los smartphones podrían estar tomando fragmentos de audio del entorno y utilizándolos con fines publicitarios.
En realidad, gran parte de esa personalización publicitaria se basa en algoritmos que combinan datos de búsqueda, navegación e interacciones previas. Sin embargo, parte de la inquietud se centra en el acceso al micrófono y al almacenamiento de registros de voz cuando se utilizan funciones asociadas a la cuenta de Google.
Cómo desactivar la grabación de voz y audio de Google
Para quienes prefieren reducir al mínimo posible la recopilación de datos de voz por parte de Google, es posible modificar la configuración directamente desde la aplicación de Google en teléfonos Android.
Pasos para limitar la actividad de voz y audio:
-
Abrir la aplicación de Google en el celular.
Tocar el perfil del usuario en la esquina superior derecha.
Seleccionar “Cuenta de Google”.
Entrar a la sección “Datos y privacidad”.
Desplazarse hasta “Actividad web y de aplicaciones”.
Desactivar la opción “Incluir la actividad de voz y audio”.
Confirmar tocando “Dejar de guardar” y luego “Entendido”.
Al realizar estos pasos, se desactiva el guardado de audio asociado a la cuenta, limitando lo que Google puede almacenar en relación con fragmentos de voz.
Además de esta configuración general, se recomienda revisar los permisos individuales de cada app instalada. En muchos casos, ciertas aplicaciones conservan acceso al micrófono incluso cuando no está claramente justificado. Desde el menú de ajustes del teléfono, en la sección de permisos, el usuario puede verificar qué apps tienen acceso al micrófono y revocar ese permiso si no es necesario para su funcionamiento.
Es importante saber que, aunque se desactive la actividad de voz y audio, Google puede continuar recopilando otros tipos de datos, como búsquedas, navegación por internet y la actividad dentro de sus servicios. Revisar regularmente las opciones de privacidad ayuda a mantener un mayor control sobre la información personal que se comparte involuntariamente.