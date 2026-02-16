¿Google te escucha? Cómo desactivar funciones de tu celular por seguridad

La duda de millones de usuarios en el mundo es saber si Google o tu celular te escuchan cuando hablás de tus intereses o gustos.

En medio de un creciente debate sobre privacidad digital, muchos usuarios de teléfonos con sistema operativo Android y Google han expresado inquietud por la posibilidad de que sus dispositivos “escuchen” fragmentos de conversaciones y utilicen esa información para personalizar anuncios o sugerencias.

Esta percepción —ampliamente difundida en redes y medios— está vinculada tanto a los permisos de micrófono como a la recopilación de datos de voz y audio por parte de servicios como los de Google.

Aunque las empresas tecnológicas aseguran que no se graban conversaciones sin autorización explícita, y que los micrófonos solo se activan con comandos de voz como “Ok Google”, la preocupación persiste entre usuarios que desean tener un mayor control sobre lo que sus dispositivos pueden registrar.

Por qué preocupa la “escucha” del celular y Google La polémica se agudiza cuando después de conversar sobre un tema específico —por ejemplo, un producto o un servicio— los usuarios notan anuncios relacionados en sus aplicaciones o navegadores. Esta coincidencia ha alimentado la idea de que los smartphones podrían estar tomando fragmentos de audio del entorno y utilizándolos con fines publicitarios.

Bild_Google_Pixel_9a-619 La duda es si Google te escucha al hablar. Notebookcheck En realidad, gran parte de esa personalización publicitaria se basa en algoritmos que combinan datos de búsqueda, navegación e interacciones previas. Sin embargo, parte de la inquietud se centra en el acceso al micrófono y al almacenamiento de registros de voz cuando se utilizan funciones asociadas a la cuenta de Google.