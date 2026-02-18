Cuánto va a ganar un cajero de supermercado en marzo del 2026

Se acerca marzo y muchos empleados miran el recibo con expectativa. Conocé cuánto va a cobrar un cajero de supermercado en marzo.

Febrero ya está cerca de terminar y, con el cambio de mes, se repite una escena clásica: muchos trabajadores empiezan a mirar a marzo con la ilusión de que el tercer mes llegue con un aumento.

Esa expectativa aparece fuerte en el rubro comercio, y especialmente en las cajas de supermercados, donde el sueldo suele depender no solo del básico, sino también de varios adicionales que pueden mover el número final.

En marzo de 2026, los cajeros encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 cobran bajo el acuerdo paritario vigente desde diciembre de 2025, que se extiende hasta abril. Por eso, este mes mantiene un esquema mixto: por un lado están los básicos ya definidos y, por otro, suman extra que siguen como conceptos separados antes de su integración definitiva.

En cuanto a los mínimos, la escala de cajeros se divide en tres categorías según la complejidad de las tareas y la responsabilidad en el manejo de valores. Los montos brutos informados para marzo son: categoría A $1.171.091, categoría B $1.176.448 y categoría C $1.183.333. En la práctica, esa diferencia se nota más cuando se suman los adicionales que corresponden a cada trabajador.

contacless, supermercado, pagar, debito, credito, tarjeta En cada supermercado, el total puede variar por presentismo, antigüedad y bonos según la empresa. En marzo un cajero gana más de 1 millón. Shutterstock Ahí aparece la segunda clave: lo que finalmente “se cobra” no es igual en todos los casos. La antigüedad suma 1% por cada año trabajado y el presentismo equivale a 8,33% sobre el total, por lo que dos cajeros con la misma categoría pueden terminar con cifras distintas. A esto se suma el adicional por manejo de caja, que se liquida de forma separada y varía según la categoría.