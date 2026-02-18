Cuánto va a ganar un cajero de supermercado en marzo del 2026
Se acerca marzo y muchos empleados miran el recibo con expectativa. Conocé cuánto va a cobrar un cajero de supermercado en marzo.
Febrero ya está cerca de terminar y, con el cambio de mes, se repite una escena clásica: muchos trabajadores empiezan a mirar a marzo con la ilusión de que el tercer mes llegue con un aumento.
Esa expectativa aparece fuerte en el rubro comercio, y especialmente en las cajas de supermercados, donde el sueldo suele depender no solo del básico, sino también de varios adicionales que pueden mover el número final.
Te Podría Interesar
En marzo de 2026, los cajeros encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 cobran bajo el acuerdo paritario vigente desde diciembre de 2025, que se extiende hasta abril. Por eso, este mes mantiene un esquema mixto: por un lado están los básicos ya definidos y, por otro, suman extra que siguen como conceptos separados antes de su integración definitiva.
En cuanto a los mínimos, la escala de cajeros se divide en tres categorías según la complejidad de las tareas y la responsabilidad en el manejo de valores. Los montos brutos informados para marzo son: categoría A $1.171.091, categoría B $1.176.448 y categoría C $1.183.333. En la práctica, esa diferencia se nota más cuando se suman los adicionales que corresponden a cada trabajador.
Ahí aparece la segunda clave: lo que finalmente “se cobra” no es igual en todos los casos. La antigüedad suma 1% por cada año trabajado y el presentismo equivale a 8,33% sobre el total, por lo que dos cajeros con la misma categoría pueden terminar con cifras distintas. A esto se suma el adicional por manejo de caja, que se liquida de forma separada y varía según la categoría.
Además, marzo conserva dos sumas fijas que se ven en muchos recibos del sector: una de $40.000 (remanente de acuerdos anteriores) y otra de $60.000 incorporada en la última revisión paritaria de diciembre. Según el esquema informado, esos montos se pagan como no remunerativos por el momento, es decir, se liquidan como conceptos extra y no como parte estable del básico.
Por último, el número puede subir bastante en algunas cadenas que pagan un bono extraordinario de $170.000. En esos casos, un cajero puede alcanzar un bruto cercano a $1.388.519. En cambio, en otros supermercados el sueldo queda más cerca del básico de su categoría, más lo que sumen antigüedad, presentismo, manejo de caja y las sumas fijas. Con una nueva revisión paritaria prevista para abril, el sector queda a la espera de si esos extras se integran y si llega un nuevo ajuste para el segundo trimestre del año.