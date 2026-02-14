Las Heras: quiso robar en un supermercado y la atraparon

Una joven de 19 años fue detenida luego hacer un boquete en un supermercado de Las Heras. Un hombre logró escapar.

Una joven de 19 años fue detenida esta madrugada luego de que intentara robar en un supermercado ubicado en calle Lisandro Moyano, del departamento de Las Heras. Un hombre que fue parte del hecho logró escapar.

Según se informó desde el Ministerio de Seguridad, alrededor de las 3 de la mañana ingresó un alerta al 911 en el que se indicaba que había ruidos de chapas provenientes del supermercado. Tras arribar al lugar, los efectivos aprehendieron a la joven y su cómplice logró irse por la pared colindante al edificio.

movil policial Una joven de 19 años fue detenida luego hacer un boquete en un supermercado de Las Heras. Un hombre logró escapar. (Foto ilustrativa) Detectaron un boquete en el supermercado Minutos después se hizo presente personal de seguridad del comercio y, junto a los uniformados, ingresaron al inmueble para inspeccionar las instalaciones. Allí constataron la existencia de un boquete de aproximadamente 50 centímetros en el techo, sobre el costado sureste del salón. El sector presentaba además alambrado de concertina y rejas de protección.

En el interior también se encontró tra abertura de unos 50 centímetros a la altura de las cámaras frigoríficas, entre techo y techo, lo que evidenciaría un intento de ingreso planificado. Las cámaras de seguridad registraron a un sujeto realizando el boquete y el momento en que arriba el móvil policial, instancia en la que se concreta la aprehensión de la mujer.