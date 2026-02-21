Juana Torres: cómo es el día a día de una joven mendocina que apunta alto en el tenis

Tiene 13 años, pero habla, piensa y organiza sus días como una deportista de alto rendimiento. Su vida gira alrededor de una raqueta, una mochila con ropa de entrenamiento y un cronograma que no deja espacios librados al azar. Hoy por hoy, el tenis no es una actividad extraescolar: es su proyecto.

Juana Torres entrena 21 horas por semana. Hace doble turno, combina tenis y físico, y planifica su rutina como una profesional. Llega al club a la mañana y muchas veces se va cuando ya está atardeciendo. Técnica, táctica, preparación física y recuperación forman parte de una estructura que no tiene nada de improvisada.

Va al colegio presencial, en el Beato Scalabrini de Dorrego, y este año empezó la secundaria. Mientras otras jugadoras hacen modalidad online y entrenan todo el día, ella equilibra escuela y tenis con una organización milimétrica. Eso le permitió crecer como jugadora y tener un excelente rendimiento académico.

Con apenas 13 años, Juana pasa más horas en la cancha que en cualquier otro lugar. La raqueta ya es una parte de ella.

“Yo presión nunca le he puesto”, contó a MDZ su papá, Adrián Torres. “La presión se la coloca ella porque le gusta cada vez más y quiere jugar los mejores torneos”. En esa autoexigencia aparece una disciplina que no depende de nadie más.

“Estoy todo el día pensando en tenis”

El vínculo con la raqueta fue inmediato. “Vio una raqueta por un vecino y ahí empezó”, recordó Adrián sobre aquel comienzo que luego los llevó a ambos a practicar en el Club Mendoza de Regatas. Desde entonces, el tenis no salió más de la cabeza de Juana.

“Estoy todo el día pensando en tenis”, dice ella sin vueltas. Mira partidos, siguió el Australian Open y la gira sudamericana, admira a Serena Williams y le gusta Francisco Cerúndolo.

Juana Torres Tenis (3) En la cancha encuentra su lugar. Afuera, sostiene el sueño con disciplina. Marcos Garcia / MDZ

“Muchas veces me dicen juntémonos y digo no, tengo que entrenar”, explica. No suena a sacrificio forzado. Suena a decisión. La convicción aparece en esos detalles cotidianos que no se ven en una planilla de resultados.

La importancia de estar en cada competencia

En la categoría Sub 14, el ranking no solo mide rendimiento: también mide presencia. Viajar es competir. Y competir es sumar. Esa logística se complica para jugar todos los torneos de la Asociación Argentina de Tenis.

Juana Torres Tenis (14) Entre el colegio y el club, Juana arma sus días con la convicción de quien sabe lo que quiere. Marcos Garcia / MDZ

Cuando juega, responde

Cada vez que tiene rodaje, el rendimiento aparece. Del 6 al 8 de febrero disputó el primer Abierto de Menores 2026 en el Andino Tenis Club y fue finalista en singles y campeona en dobles.

En individuales superó rondas exigentes, venció a Alma Chelar y a Sol Villar, antes de caer en una final ajustada ante Aine Moran. En dobles, junto a la propia Moran, mostró solidez y carácter competitivo. Allí ganó la semifinal y final con autoridad.

Juana Torres Rivales y compañeras. Juana y Aine muchas veces se disputan los torneos de su categoría, pero entre semana entrenan juntas y muchas veces compiten y ganan juntas en dobles. Gentileza Familia Torres

La importancia de una buena mentalidad

El esquema para que la carrera de un jugador o una jugadora funcione cuenta de varios pilares. “Es un banco de cuatro patas: la jugadora, la familia, el entrenamiento y el entorno”, explicó Javier Viccia, entrenador y director de la escuela de competencia del club. Allí, Juana también cuenta con el apoyo de Nicolás García, Martin Morales, Enzo Fabris y el preparador físico Nicolás.

“La pasión, el compromiso, la disciplina. Eso es fundamental”, sostuvo. En un deporte individual donde “la cabeza es clavel”, como dice Adrián, la fortaleza mental separa a quienes siguen de quienes se quedan.

Juana Torres Tenis (1) Un gran grupo de entrenamiento con chicas, chicos y entrenadores son parte fundamental de la rutina de estos jóvenes deportistas. Marcos Garcia / MDZ

Viajar a un regional o nacional implica una logística y gasto importante que a las jugadoras y sus familias les complica afrontar con un calendario extenso. El esfuerzo familiar es constante.

Juana Torres Tenis (10) Su mundo, su pasión, su diversión y su objetivo confluyen en una cancha junto a su raqueta y algunas pelotas. Marcos Garcia / MDZ

A sus 13 años, Juana Torres entrena por sus sueños todos los días. Su pasión por el tenis se practica en cada turno, en cada viaje y en cada decisión que prioriza la cancha por sobre cualquier otra cosa. Con disciplina y convicción, Juana representa a miles de chicos mendocinos que apuestan por el deporte como proyecto de vida. En esa constancia silenciosa, más allá de los puntos y los rankings, está el verdadero ejemplo.

MDZ es sponsor oficial de Juana Torres y acompañará su desarrollo deportivo en las principales competencias. Como medio, seguimos de cerca su crecimiento y apoyamos su compromiso con el alto rendimiento, impulsando el deporte en todo el país.