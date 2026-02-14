La directora de Deportes de Capital anunció tres grandes eventos deportivos

La directora de Deportes de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, Mariana Tonn, dialogó con MDZ Radio y detalló el calendario de running que el municipio organizará en las próximas semanas, con fuerte impacto deportivo, económico y cultural.

El 22 de marzo se disputará la Media Maratón de Mendoza, con distancias de 21K y 10K y largada desde el Parque Central. “Tenemos un cupo de 2.800 corredores y una gran expectativa por la convocatoria”, destacó Tonn.

Además, el Gobierno provincial trabaja en la Maratón Internacional de Mendoza (MIM), que contará con 10.000 participantes . La funcionaria subrayó que el evento “genera un gran impacto económico y cultural para la provincia”.

En el marco vendimial, el 13 de marzo se realizará la Vendimia Nocturna 5K , una propuesta recreativa que amplía la participación ciudadana en el calendario deportivo.

Mariana Tonn



Ciclismo: el Gran Fondo busca impulsar la ruta amateur





En materia de ciclismo, Tonn confirmó que el 1 de marzo se disputará el Gran Fondo de Mendoza, con dos modalidades: fondo y medio fondo.

La directora de Deportes remarcó que el objetivo es fortalecer el ciclismo de ruta para aficionados. “Hay muchas propuestas de MTB, pero no tanta oferta de ciclismo de ruta para el amateur, y queremos potenciar ese espacio”, explicó.

El calendario impulsado por la Muni de Capital busca consolidar a Mendoza como sede de grandes eventos deportivos, integrando participación masiva, turismo y desarrollo económico.