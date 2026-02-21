Viral: un inglés y un francés conquistaron las redes cantando "Zamba para olvidar"

Los influencers Cam del Pueblo y Thomas Guz publicaron un video que se volvió viral al interpretar y traducir el clásico del folklore argentino.

Un inglés y un francés, grabaron cantando el clásico del folklore "Zamba para Olvidar" en pleno corazón de Córdoba. La escena, que podría parecer improbable, se convirtió en un verdadero fenómeno viral en redes sociales. Los protagonistas son Cam del Pueblo (@camdelpueblo), creador de contenido británico, y Thomas Guz —@elguzfrances—, influencer francés.

Cameron cuenta con 155 mil seguidores, mientras que Thomas tiene 40 mil. Ambos influencer sorprendieron al interpretar “Zamba para olvidar” traduciendo su letra al inglés y al francés.

La canción elegida no es menor. “Zamba para olvidar” fue compuesta por Daniel Toro, una de las voces más emblemáticas del folklore nacional, con música de Julio Fontana. Su profundidad poética y su carga emocional la convierten en un himno del cancionero popular argentino, lo que potencia aún más el impacto de la versión internacional.

Una zamba y un video viral Desde la provincia de Córdoba, ambos influencers no solo interpretaron la zamba, sino que también se detuvieron a explicar el significado de la letra en sus respectivos idiomas. Mientras Cam del Pueblo la traduce al inglés para su audiencia angloparlante, Thomas Guz hace lo propio en francés, generando una experiencia intercultural que despertó elogios y miles de comentarios.

Thomas Guz, además, suele reversionar clásicos de distintos géneros en su cuenta de Instagram. Entre ellos, se anima a interpretar canciones de figuras populares como Leo Mattioli o El Potro Rodrigo Bueno, demostrando una fuerte conexión con la música argentina más allá del folklore.