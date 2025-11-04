Una psicopedagoga nos da tips para ayudar a los estudiantes del secundario a no repetir de curso porque este año hay más exigencias.

Desde este año, en el secundario, sólo se podrá pasar de año con un máximo de dos materias previas. Para evitar repetir de curso, hay tips para que tengan en cuenta las familias que tienen estudiantes en la escuela secundaria.

En diálogo con MDZ, la psicopedagoga, Luciana Fiorens, nos explica: "Generalmente escuchamos este tipo de diálogos: "Yo te lo dije” dice la mamá a su hijo adolescente…Yo les avisé”, dice el profe a sus estudiantes. La escena es repetida como déjá vu. Año tras año. Y no pasa desapercibida por quienes recorremos las aulas. La primavera puede ser una época hermosa por los diferentes eventos que se suceden en las escuelas, pero esta etapa del año puede tornarse difícil de transitar para chicos, docentes y familias. Desde principio de año sabemos el final de la película, y a veces como docentes no tenemos la influencia que quisiéramos para darle un giro más feliz a la historia".

En ese sentido, la profesional quien tiene muchos años de ejercer la psicopedagogía en colegios, asegura: "Vemos a los chicos y chicas en la sala de profes, pidiendo una nueva oportunidad. Angustia, incertidumbre, algún llanto contenido (o no), enojos, y también, entre chiste y chiste, promesas de mejora (y de chocolates). A muchos de nuestros adolescentes -me los apropio a todos con respeto y cariño- les cuesta planificar, prever, organizar, medir consecuencias, poner prioridades. Es una situación esperable para la edad, propia de la madurez física, emocional y social que van adquiriendo, en un contexto que exalta la inmediatez y la gratificación permanente por sobre la planificación con tiempos precisos, tolerancia a lo que cuesta y responsabilidad cotidiana. Es difícil ser un adolescente hoy. Y para acompañarlos estamos nosotros los adultos".

Qué tener en cuenta para hablar con los adolescentes Fiorens asevera que: "Cuando hablamos de adolescentes y estudiantes, debemos tener en cuenta algunas particularidades para no caer en la trampa común del adulto enojado: todos son vagos, perezosos, desconsiderados, no les importa el futuro, lo único que les interesa es el celular y los jueguitos.Muchos adolescentes no pueden responder a las demandas escolares por diversos motivos: dificultades de aprendizaje no detectadas, situaciones emocionales y/o familiares, dificultades en hábitos y estrategias de estudio y organización del tiempo, relación problemática con la tecnología, falta de motivación, solo por mencionar algunas. No existen “los adolescentes”, existe cada adolescente con su particularidad, aunque a veces se nos olvide".

En esa línea, agrega: "A la flexibilidad que se le dio lugar en la pandemia y post-pandemia le siguen nuevas exigencias y disposiciones de la Dirección General de Escuelas. Sí, muchos estudiantes tendrán aprendizajes en proceso y deberán asistir al periodo compensatorio de diciembre y, quizás, los sucesivos. No es grato, pero todavía hay tiempo (muy valioso) para repuntar aquello que se pueda. Entonces… ¿Qué hacemos en ente tiempo? Hacemos lo mejor que podamos, con la ayuda de una organización clara".