Tensión: Julián Gil explota en El Conquistador tras una pelea

Con esta polémica, el reality arranca con intensidad. Julián Gil, con su reacción firme, dejó claro que hay límites que no se cruzan.

Julián Gil toma una decisión contundente en El Conquistador y deja al público en shock. El reality de Televisa, que recién empieza, ya vive su primer escándalo con una expulsión. Una simple discusión entre dos concursantes terminó a los golpes y en una reacción inmediata por parte de los conductores.

Julián Gil reaccionó A menos de una semana de su estreno, El Conquistador ya dio de qué hablar. En el episodio del 29 de octubre, transmitido por Canal 5, los participantes Medina y Mr. Jay protagonizaron una pelea inesperada en el campamento. Todo comenzó cuando Medina pidió silencio, y su compañero respondió con furia descontrolada que terminó en golpes frente a todos.

Embed - MrJay Es EXPULSADO De #ElConquistador El ambiente se volvió tenso al instante. Los demás concursantes intentaron separar a los involucrados, pero la situación se salió de control. Valeria Marín y Julián Gil tuvieron que intervenir personalmente para detener la pelea y tomar una decisión en el acto. El reglamento del programa prohíbe toda forma de agresión, y la sanción fue inmediata.

Tras escuchar las versiones de ambos, los conductores fueron claros. Valeria Marín declaró que la violencia no tiene lugar en el programa, mientras Julián Gil dio la orden definitiva: “Ve por tus cosas”. Con esas palabras, el participante fue expulsado del reality, dejando atrás un ambiente de sorpresa y tensión entre los compañeros.