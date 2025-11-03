El celular de Google con muy buena cámara y que ofrece actualizaciones por 7 años ya llegó a México

Este es el modelo que llegó a México y que promete no decepcionar. Te contamos sus características, dónde lo puedes conseguir y cuánto cuesta.

Google llega a México con sus modelos de celular con características destacadas, tanto que algunos lo consideran un dispositivo de culto por sus cámaras y la integración de funciones con inteligencia artificial. En este caso te presentamos el Google Pixel 10 y te detallamos sus características.

Las características de este celular En cuanto a pantalla, Google incorporó una con Actua Display y tecnología OLED de 6.3 pulgadas con resolución FullHD+ de 1080 x 2424 píxeles. También incluye una tasa de refresco de 60- 120 Hz, brillo máximo de 3000 nits y 2000 nits con HDR. Esta pantalla es súper resistente gracias a su cristal Corning Gorilla Glass Victus 2.

google pixel Llegó el Google Pixel 10 a México. Archivo MDZ. Con respecto a potencia, el celular cuenta con procesador Google Tensor G5 (3nm), hecho por Google, así como el Chip Titan M2 de seguridad, que da una protección extra a tus datos almacenados en la nube. Además, este dispositivo ofrece 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento para que descargues juegos y otras aplicaciones sin preocuparte por los límites de espacio.

Su batería tiene una autonomía destacable. Esta cuenta con 4970 mAh con carga rápida de 30 W, así como carga inalámbrica magnética Pixel Snap (Qi29) de 15W, parecido al MagSafe de Apple. Cabe destacar que la batería de este dispositivo acompaña a la última versión de Android para que puedas usarlo sin pensar en llevar el cargador contigo.