La decisión silenciosa de Google: retiró una herramienta de IA que ofrecía recomendaciones de salud

Durante años, Google se convirtió en el primer lugar al que millones de personas acuden cuando sienten un síntoma o necesitan entender una enfermedad. Antes incluso de visitar a un médico, muchos usuarios escriben en el buscador lo que les ocurre para encontrar orientación.

En ese escenario, la empresa empezó a incorporar inteligencia artificial en sus resultados para organizar información médica. Sin embargo, una de esas herramientas acaba de desaparecer del sistema. Se trataba de una función que reunía comentarios y experiencias compartidas por personas en internet sobre distintos problemas de salud. La idea era que la inteligencia artificial analizara esos contenidos y presentara un resumen con consejos o vivencias de otros usuarios que habían atravesado situaciones similares.

La herramienta se llamaba “Sugerencias de los usuarios” y había sido presentada como una forma de ampliar la información disponible en el buscador. Aun así, la compañía decidió retirarla sin realizar un anuncio público amplio, según confirmaron personas que conocen la decisión.

El sistema había sido presentado durante un evento de salud organizado por Google en Nueva York. En esa oportunidad, ejecutivos de la empresa explicaron que muchas personas no solo buscan información médica tradicional, sino también relatos de otros pacientes.

La función utilizaba inteligencia artificial para revisar discusiones en foros, comunidades y sitios web donde los usuarios comparten experiencias relacionadas con enfermedades. Luego organizaba esos comentarios en pequeños resúmenes que aparecían en la página de resultados.

El FOMO atenta contra la salud mental, por lo que se requiere buscar maneras para combatirlo y vivir una vida más plena. Foto: Shutterstock De ahora en más, cuando se busque un tema sobre salud, ya no aparecerá la recomendación de inteligencia artificial de Google. Foto: Shutterstock

Por ejemplo, alguien que buscara información sobre artritis podía encontrar opiniones de otras personas que convivían con esa afección y comentaban cómo adaptaban sus rutinas o qué ejercicios realizaban.

La herramienta se lanzó inicialmente para teléfonos móviles en Estados Unidos. Su objetivo era ofrecer una mirada más cercana a las experiencias cotidianas de quienes enfrentan problemas de salud similares.

El debate creciente sobre la inteligencia artificial y la salud

La desaparición de esta función ocurre en medio de una discusión cada vez más intensa sobre el uso de inteligencia artificial en temas médicos. Expertos en salud pública y especialistas en tecnología vienen advirtiendo sobre los riesgos de difundir información incorrecta o confusa cuando se trata de enfermedades.

Una investigación periodística publicada a comienzos de año puso el tema nuevamente en el centro del debate. El informe señalaba que algunos resúmenes automáticos generados por inteligencia artificial podían incluir datos equivocados o recomendaciones engañosas.

Estos resúmenes aparecen por encima de los enlaces tradicionales dentro del buscador y se muestran a millones de personas cada mes. Debido a ese alcance masivo, incluso pequeños errores pueden multiplicarse rápidamente.

Después de esa investigación, Google decidió limitar la aparición de resúmenes generados por IA en ciertas consultas vinculadas con salud.

Qué dijo Google sobre la eliminación de la función

Un portavoz de la empresa confirmó que la herramienta ya no forma parte del buscador. Según la explicación oficial, la decisión responde a cambios destinados a simplificar la página de resultados.

La compañía señaló que la eliminación no estuvo relacionada con problemas de calidad o seguridad del sistema. De acuerdo con su versión, la función había sido descartada meses atrás dentro de un proceso de reorganización del buscador.

Al mismo tiempo, Google sostuvo que continuará ofreciendo información médica proveniente de diversas fuentes, incluyendo testimonios y discusiones en foros que pueden resultar útiles para quienes buscan comprender determinadas enfermedades.

Mientras tanto, la empresa sigue apostando al desarrollo de inteligencia artificial aplicada a la salud. En su próximo evento “The Check Up”, directivos y especialistas presentarán nuevas iniciativas que combinan investigación médica, tecnología y colaboración con instituciones sanitarias para abordar algunos de los desafíos más urgentes en materia de salud global.