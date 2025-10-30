Feriado bancario: confirmaron que este día los bancos estarán cerrados en todo el país

El próximo jueves 6 de noviembre de 2025 , los bancos privados y públicos de todo el país permanecerán cerrados con motivo del Día del Bancario , una jornada considerada feriado para los trabajadores del sector financiero. De esta forma, no se podrán realizar operaciones ni se atenderá al público, entre otras actividades.

Durante esa fecha no habrá atención al público en las sucursales, por lo que no podrán realizarse de manera presencial operaciones como:

En consecuencia, los bancos no brindarán atención comercial ni servicio de caja durante todo el día.

El 6 de noviembre se conmemora la creación de la Asociación Bancaria (AB) , el sindicato que representa a los trabajadores del sistema financiero. La entidad fue fundada en 1924, y desde entonces el convenio colectivo del sector establece que ese día debe considerarse feriado.

Pese a que los bancos estén cerrados, se puede extraer dinero del cajero.

El artículo 50 del convenio señala: “Institúyese como Día del Bancario el 6 de noviembre de cada año, rigiendo para esa fecha las normas establecidas para los feriados nacionales”.

La fecha también tiene un significado histórico, ya que recuerda las primeras luchas gremiales del sector, entre ellas la huelga bancaria de 1919 durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, que marcó el inicio de la organización sindical de los empleados bancarios.

Aunque las sucursales estarán cerradas, los clientes podrán operar normalmente a través de los canales digitales:

Home banking y aplicaciones móviles para realizar transferencias, pagos o consultas.

Cajeros automáticos y terminales de autoservicio para extracciones y depósitos.

Sistema de “extracción en comercios” habilitado en supermercados y farmacias para obtener efectivo.

En caso de que existan vencimientos que coincidan con esa fecha, como pagos de servicios, impuestos o préstamos, se trasladarán al siguiente día hábil sin generar recargos.

Las entidades aconsejan planificar las operaciones con anticipación y evitar realizar trámites presenciales cerca de la fecha. Si se trata de gestiones impostergables, deberán esperar al viernes 7 de noviembre, cuando los bancos retomarán su actividad habitual.