Los bonos se toman un descanso y operan mixtos en Wall Street

Luego de tres jornadas consecutivas al alza, los activos argentinos moderan sus cotizaciones.

Luego de tres jornadas consecutivas al alza por el entusiasmo de la victoria del Gobierno en las elecciones, los activos argentinos se toman un respiro y en la jornada bursátil de este jueves los bonos operan mixtos en Wall Street, mientras que los ADR muestran caídas generalizadas.

La deuda soberana en Nueva York opera con altibajos, la principal baja la registra el Global 2038 (-0,8%). En tanto, los bonos bajo legislación local muestran la misma tónica, con el mayor retroceso del Global 2046 (-2,7%).

Acciones En la plaza local, el Merval abre con una baja del 1%. Las acciones del panel alternan entre subas y bajas. La mayor caída la presenta Telecom (-4,4%).

En tanto, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street cotizan con mayorías en baja, traccionados por Transportadora Gas del Sur (-3,3%) y Loma Negra (-2,8%).