Los bonos y las acciones extienden subas en Wall Street

Los activos argentinos continuán al alza luego de la euforia de ayer.

Las acciones argentinas suben en el "overnight" de Wall Street.

Después de la fiesta en los mercados tras el rotundo triunfo del Gobierno en las urnas, los activos argentinos extienden subas en Wall Street en la jornada financiera de este martes. El Bonar 2038 sube 2,5% en Nueva York. Mientras que los ADRs presentan pequeñas subas de hasta 10,8%, como el papel de Supervielle.

Los bonos bajo legislación local continúan con la tónica verde del lunes y extienden subas este martes de hasta 5,2%, como el caso del Bonar 2035.

Acciones En la plaza local, el Merval abre con una suba del 7,4%. Las acciones del panel líder se pintan de verde, impulsadas por Sociedad Comercial del Plata (+20,4%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street estienden subas, traccionadas por el papel de Sueprvielle (+10,8%).

Rebota el dólar En el mercado cambiario, los dólares rebotan luego de la fuerte caída de ayer. El tipo de cambio mayorista sube a $1.480, mientras que el minorista abre al alza y trepa $45 hasta los $1.505.