SEP suspende las clases a nivel nacional y hay un feriado para millones de mexicanos

El Día de los Muertos se aproxima y ya confirmaron que las escuelas permanecerán cerradas durante un día de la semana.

No habrá clases en México por este motivo.

Desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmaron un feriado y hay un fin de semana de tres días a finales de octubre. Esto permitirá que millones de estudiantes y profesores de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria, tengan un fin de semana para celebrar el Día de los Muertos sin clases.

¿Qué sucederá el Día de los Muertos? El SEP organizó una reunión ordinaria del Consejo Técnico Escolar que es fundamental para la planeación y evaluación académica, y se realizan una vez al mes. Cabe destacar que el Día de los Muertos no está incluído dentro de la Ley Federal de Trabajo ni en el calendario escolar, pero en varias escuelas se suspenden las actividades cada año.

Escuela Secundaria, Colegio, Clases, Aula (22).jpg Las clases serán suspendidas el próximo viernes. Santiago Tagua/MDZ Esta es la oportunidad para que miles de mexicanos se den un respiro de la rutina escolar y aprovechen para realizar actividades culturales y de convivencia. Muchos suelen preparar alteres, o participan en desfiles o visitan panteones, actividades típicas del Día de los Muertos.

Cabe destacar que los próximos feriados confirmados a nivel nacional por la SEP son:

lunes 17 de noviembre- Revolución mexicana

lunes 2 de febrero de 2026-Día de la Constitución Mexicana

Lunes 16 de marzo de 2026 - Natalicio de Benito Juárez

Viernes 1 de mayo de 2026 Día del trabajo

Martes 5 de amyo de 2026 Batalla de Puebla

Viernes 15 de mayo Día del Maestro clases.jpg No habrá clases en México. Pixabay Y los puentes que quedan para este ciclo lectivo 2025-2026 son: