México arranca la semana con cambios en el clima: calor al norte y lluvias al sur

El arranque de la semana tendrá condiciones muy variadas en México . Mientras la mayor parte del país mantendrá temperaturas altas y poca nubosidad durante gran parte del día, el clima en el sur y sureste seguirán bajo la influencia de humedad proveniente del Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, lo que dejará lluvias y ambiente inestable en esas regiones.

En paralelo, el norte del país comenzará a experimentar los primeros efectos de un nuevo sistema frontal que se acerca desde Estados Unidos, lo que marcará un cambio en el pronóstico para las próximas jornadas.

Durante la tarde y la noche, un frente frío se aproximará a la frontera noroeste y norte del territorio nacional. Al interactuar con una línea seca establecida sobre Coahuila, provocará rachas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h y generar tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Aunque por ahora no traerá precipitaciones importantes a estas zonas, sí favorecerá un descenso progresivo de las temperaturas .

En el sur y sureste del país, los canales de baja presión continuarán alimentándose de humedad proveniente de los océanos, dejando lluvias puntuales fuertes en Chiapas, Tabasco y Campeche, además de chubascos dispersos en estados como Oaxaca, Guerrero, Veracruz y la península de Yucatán. Estas precipitaciones podrían concentrarse principalmente por la tarde y hacia la noche.

El norte de México podría registrar viento fuerte y tolvaneras por la aproximación de un frente frío.

En el occidente, centro y parte del noreste del territorio nacional, una circulación anticiclónica posicionada en niveles medios de la atmósfera favorecerá una jornada con baja probabilidad de lluvias y un marcado ascenso de las temperaturas vespertinas.

En la Ciudad de México y áreas aledañas, el lunes iniciará con ambiente fresco, pero la tarde será más cálida, con cielo parcialmente nublado.

Respecto a los valores térmicos, se esperan máximas de entre 35° y 40° en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También habrá calor en otras zonas del centro y occidente, con temperaturas de 30° a 35° en entidades como Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz y Tabasco.

Por el contrario, durante la madrugada del martes persistirá el frío en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, donde los termómetros podrían descender hasta los 0°.