Aerolíneas Argentinas programó un vuelo especial para los argentinos varados en Brasil

Aerolíneas Argentinas anunció esta tarde que programó un vuelo especial para los argentinos que se encuentran varados en la ciudad de Florianópolis en Brasil. Según informaron fuentes de la empresa, el viaje partirá a las 00:30 de este sábado 21 de febrero con destino a Buenos Aires.

“Al tratarse de un vuelo internacional, la compañía debe contar con las autorizaciones correspondientes de la autoridad aeronáutica local antes de poder confirmar formalmente la operación en estos casos”, informó Aerolíneas.

A su vez, la compañía subrayó que coordina con otras firmas para brindar alternativas a los pasajeros, con el objetivo de que pueda completar sus itinerarios.

Según remarcó Aerolíneas, también se trabaja “para mitigar el impacto del paro general” contra la reforma laboral que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

“Lamentamos los inconvenientes que esta situación haya ocasionado en los planes de viaje de nuestros pasajeros”, concluyó la empresa.

La bronca de los pasajeros con Aerolíneas Argentinas al quedar varados

“La empresa no da ningún tipo de respuesta en relación a reprogramación del vuelo, lo único que nos dieron hasta el momento es un voucher por un café”, expresó María una argentina en diálogo con NA.

La mujer expuso que están en el aeropuerto con más de 40 familias, entre niños y jubilados, y que no hay nadie en el mostrador de la aerolínea: “Solo hay gente de una empresa tercerizada que no nos pueden dar ninguna respuesta”.

Acerca de su situación, María relató que el jueves a las 08.00 tenían el primer vuelo a Buenos Aires y de ahí debían tomarse otro hasta Neuquén, provincia de la que son oriundos: “Nos cancelaron los dos y cuando al mediodía volvimos al aeropuerto nos anotaron a una lista y nos pasaron los números de contacto de atención, pero no atienden”.

avion aerolineas argentinas volando Vuelo de Aerolíneas Argentinas. Alf Ponce Mercado / MDZ

“Hoy volvimos porque el contacto de WhatsApp nos dice que tenemos que venir al aeropuerto para hacer el reclamo, pero acá no hay ningún representante. Estamos esperando la llegada de un supuesto supervisor, pero hasta ahora no pasa nada”, expuso.

“Hablamos de Aerolíneas Argentinas, no de una low cost, no entendemos como no mandan un representante o simplemente nos dan una respuesta concreta”, repudió.