Las reservas del Banco Central cayeron tras el pago de deuda, pese a que esta semana compró más de US$200 millones

El Banco Central cerró el viernes con US$ 44.396 millones en reservas internacionales después de enfrentar vencimientos de bonos Globales y Bonares.

El Banco Central continúa con su plan de acumular reservas que comenzó el 1° de enero.

Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) registraron este viernes una contracción diaria de US$ 385 millones, alcanzando un saldo de US$ 44.396 millones al cierre de la jornada. La reducción responde al pago de compromisos de deuda externa por US$ 4.200 millones que enfrentó el Tesoro Nacional.

A pesar de la baja en las reservas, la autoridad monetaria mantuvo su estrategia de intervención en el Mercado Libre de Cambios (MLC) al adquirir US$ 43 millones durante la última rueda de la semana. Con esta operación, el BCRA totalizó compras semanales por US$ 218 millones, confirmando la continuidad de su programa para fortalecer la posición en moneda extranjera.

El impacto del pago de deuda en las reservas del BCRA El desembolso para cancelar los vencimientos se realizó mediante una combinación de recursos: con dólares propios del Tesoro y con moneda extranjera adquirida al BCRA. La porción restante del financiamiento provino de un préstamo Repo que la entidad presidida por Santiago Bausili obtuvo con un grupo de seis bancos internacionales. Este crédito, por US$ 3.000 millones, se acordó con un plazo de un año y una tasa anual del 7,4%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había señalado previamente que el país podía acceder hasta US$ 7.000 millones mediante este instrumento. Tras recibir propuestas por US$ 4.400 millones, el Gobierno optó por tomar el monto definitivo.

El mecanismo Repo implica que Argentina entrega determinados bonos en garantía a los bancos a cambio de los fondos, comprometiéndose posteriormente a recomprar esos títulos a un precio acordado. En esta ocasión, el Banco Central utilizó los Bonares 2035 y 2038, ambos bajo legislación argentina, como colateral para asegurar el financiamiento.