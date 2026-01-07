El Gobierno anunció un REPO con bancos internacionales por US$3.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró un repo con seis bancos internacionales a una tasa del 7,4% anual.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró un repo con bancos internacionales por US$3.000 millones para engrosar las reservas. De esta manera, el Gobierno se hace de los dólares suficientes para afrontar los pagos de deuda del viernes.

"El BCRA abonará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que resulta equivalente a una tasa del 7,4% anual", reza el comunciado oficial de la entidad monetaria.

"Es una mejor tasa que 2025 y 2024, lo que implica menor prima de riesgo, deuda más barata. Señal de confianza financiera, pero sigue siendo un roll de liquidez, no un flujo autónomo de la balanza de pagos", destacaron desde el Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec).

Según detalló el Central, la operatoria se concertó con seis bancos internacionales de primera línea y se utilizaron parte de las tenencia de títulos BONARES 2035 y 2038 como garantía.

"Es un crédito contra activos argentinos para cubrir los pagos de deuda externa esta semana", agregró el Cepec.