Bitcoin se acerca a los 60.000 dólares tras una corrección: incertidumbre y oportunidades

Bitcoin volvió a acercarse a la zona de los US$60.000 después de una fuerte corrección durante los últimos días. Gran parte de la conversación suele darse cuando Bitcoin rompe máximos, cuando el optimismo domina el mercado y cuando todos hablan de cuánto podría seguir subiendo. Mucho menos se habla de los momentos de corrección.

La caída de estos días parece responder a una combinación de factores. Por un lado, el aumento de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán generó incertidumbre en los mercados globales. A eso se suman movimientos de toma de ganancias tras varios meses de suba, salidas de capital de algunos vehículos de inversión y liquidaciones de posiciones apalancadas que aceleraron la corrección.

Nada de esto cambia una realidad que se repite una y otra vez en todos los mercados : cuando los precios suben, la atención aumenta. Cuando bajan, predominan las dudas y el ruido.

La caída de estos días parece responder a una combinación de factores.

Incertidumbre en el mercado

Por eso también es importante analizar los períodos de corrección. No porque representen necesariamente una oportunidad, sino porque suelen ser los momentos en los que el mercado pone a prueba las convicciones de cada inversor.

Nadie sabe si los US$ 60.000 serán un piso, un punto intermedio o simplemente una parada más en el camino. Lo que sí sabemos es que entender los movimientos del mercado requiere observar tanto los momentos de euforia como los de incertidumbre"

* Patricio Mesri, Country Manager de BYBIT para América Latina.