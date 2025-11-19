El insólito precio de un Malbec mendocino en pleno Miami: ¿lo comprarías?

La cadena Costco en Miami es una de las más importantes de ese país. Ofrece precios muy accesibles y la oferta de bienes es muy amplia, porque va desde comestibles y todo tipo de bebidas, productos de cocina, electrodomésticos, televisión, neumáticos, juguetes, elementos electrónicos, florería, joyería, librería y relojería; la lista sigue.

En productos comestibles o bebidas, la mayoría se ofrece en cantidades superiores a lo habitual. Un dato que indica el volumen de lo que se puede comprar es el tamaño de los carritos para acumular lo adquirido. Muchos más grandes de los habituales en cualquier supermercado argentino.

Lo que nos suscitó interés y atención fue un posteo de un compatriota en la red social Instagram.

En el envío señala mostrando el producto el precio de venta de la botella: 6,99 dólares. ¡10.000 pesos! Con marca propia Kirkland, un Malbec con origen en Mendoza y con 90 puntos de puntuación.

Casualmente le comente el tema a un amigo misionero que vive hace largo tiempo en Miami y entusiasmado me habló de las bondades del vino. Lo compró por lo barato y para probar, quedó conforme y lo hizo habitual para el consumo hogareño.

En la muy dura pelea por participar en el mercado internacional surge una pregunta inevitable. ¿A que precio vendió el productor la botella si al consumidor le cuesta 7 dólares?

La cadena para que este vino llegue a Estados Unidos

Quién elaboró el vino se lo vende a un distribuidor, quien luego lo comercializa a supermercados, vinerías, bares y restaurantes. Los distribuidores tienen su rentabilidad y hay que agregar la de quienes ofrecen el vino al consumidor. Obviamente varía según sea una gran cadena de super o hipermercados como Costco, o se trate de vinerías, bares o restaurantes.

El productor tiene el costo del flete a su cargo. Esa botella debe tener como precio un valor de 2 a 3 dólares como máximo, o sea 3.000 hasta 4.500 pesos argentinos.

image Un Malbec elaborado en Mendoza se vende a 6,99 dólares en góndolas de Miami.

El valor de una taza de café pequeño al público en Argentina. Esto magnifica el tremendo esfuerzo que significa competir en el mercado mundial, para ofrecer un producto, luego de un año de trabajo variado y sometido a los vaivenes económicos y a las desventuras que puede proporcionar el clima.

Detrás de esa botella hay tierra, vides, uvas, fertilización, riego, obreros de la finca, ingenieros agrónomos, tractores, podadores, cosechadores o máquinas cosechadores, camiones, enólogos, bodegas propias o elaboración en terceras, vasijas para guarda, tiempo, packaging, lay out y algo más olvidado.

Todo por 4.000 pesos promedio la botella. Realidad real.