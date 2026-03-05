El SUTE aceptó la oferta salarial del Gobierno, pero suma un plan de lucha

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación ( SUTE ) aceptó este jueves la propuesta de aumento salarial que ofreció el Gobierno Provincial a los docentes y celadores para el primer semestre del año, tal como lo resolvió en su plenario general.

No obstante, sumará un " plan de lucha" en los próximos días para seguir presionando por mejoras tanto en los sueldos como también en los temas estrictamente de condiciones laborales en las escuelas mendocinas.

La decisión de aceptación ya estaba prácticamente saldada, teniendo en cuenta que en los plenarios departamentales que se desarrollaron este miércoles, hubo 13 reparticiones departamentales del sindicato que votaron por la aceptación pero con un plan de lucha, ya que entienden que de igual manera, la propuesta "no es satisfactoria". En tanto, las 5 reparticiones restantes votaron por un rechazo a lo ofrecido por el Gobierno y establecer un paro de actividades.

Parte de lo que analizó el gremio hoy fue la postura dura que ha adquirido el Poder Ejecutivo para esta paritaria, y están los ejemplos de ATE, donde el Gobierno cortó de cuajo las negociaciones salariales luego del paro al que adhirió el gremio en medio de las Paritarias y dará un aumento por decreto (del 7% semestral); y también con la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), quienes si bien rechazaron la propuesta de 10% semestral, no hubo hasta el momento un "cuarto intermedio" para retomar la discusión.

Respecto al plan de lucha, se resolvió la organización de movilizaciones y concentraciones en todos los departamentos.

El SUTE participará en la contramarcha del Carrusel, así como también el 24 de marzo (día nacional de la Memoria por la verdad y la justicia) y el 1 de mayo (día del trabajador), fecha en la que en Mendoza se suma la apertura de sesiones ordinarias con el discurso del Gobernador en la Legislatura.

La oferta salarial del Gobierno al SUTE

La oferta del Gobierno a los docentes y celadores que fue aceptada consiste en un aumento del 7% en marzo y un 3% en mayo sobre el básico y estado docente, con base de cálculo al mes de diciembre del 2025. Pero también habrá ítems que a priori son no salariales, pero que podrá impactar en algunos puntos más en los salarios de los trabajadores:

Dimensión no salarial – Sector docente

Incorporar al ítem arraigo a los suplentes de los cambio de funciones que cuenten con la formacion en los perfiles pedagogicos y administrativos, garantizando 400 nuevos cupos

Reubicar a suplentes de CCT que fueron cerrados. Incluye a quienes estén a un año de jubilarse y a quienes posean incumbencias en otras modalidades.

Crear una mesa técnica para revisar las licencias por enfermedades con intervención quirúrgicas (el objetivo es el no descuento por enfermedades inculpables).

Extender a dos años la validez de títulos y diplomaturas para percibir el ítem especialización docente.

Impulsar con las nuevas vacantes en la jerarquía directiva el concurso de traslado, ascenso e ingreso en el primer semestre.

Generar en el primer semestre con el bono 2025 el concurso de traslado, concentración, acrecentamiento e ingreso, y garantizar la emisión del bono 2027.

