Qué bancos tienen promoción para cargar nafta con descuento en agosto

Luego de registrar subas y bajas de forma diaria, las estaciones de servicio de todo el país lanzaron nuevas promociones para que poder llenar el tanque de nafta no sea tan duro para los consumidores. YPF, Shell y Axion ahora tienen descuentos que permiten ahorrar casi un 30% con un jugoso reintegro de hasta $40.000.

Esta medida fue lanzada en medio de un contexto adverso para los argentinos que experimentaron más de tres subas en los últimos 10 días. Así, el litro de nafta super llegó a superar los $1.300 y la Infinia quedó arriba de los $1.500.

Muchos estacioneros confirman que el precio del combustible se actualiza varias veces por día y que en la noche, al haber menos demanda, puede llegar a tener una tendencia a la baja.

Todos aquellos que sean socios de Serviclub y paguen desde la app de YPF , al escanear el QR recibirán: 10% en nafta y diesel Infinia, todos los lunes con un tope semanal de $3.000 y hasta $12.000.

También accederán a un 3% extra todos los días sin tope en cargas que se hagan desde las 00 a las 6 de la madrugada. Y se le adhiere un 5% para los socios del Automóvil Club Argentino, todos los días, con un tope mensual de $11.500.

estacion ypf naftas precios (12).JPG Cómo cargar nafta con descuento según el día y la hora. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Con otros bancos y billeteras virtuales, los beneficios son los siguientes:

Banco Macro: los miércoles, 20% de reintegro con MODO y tarjeta Visa Platinum (límite mensual de $15.000). Clientes Selecta con Visa Signature acceden a un 30% (tope de $25.000).

Banco Santander: los jueves, 20% de descuento (máximo $15.000) más un 10% extra en la promo “Sorpresa” (límite de $5.000).

Banco Galicia: los lunes, 10% de ahorro pagando con Mastercard a través de MODO (tope $10.000). Clientes Éminent obtienen 15% (máximo $15.000) y quienes cobren el sueldo allí suman otro 10% adicional (tope $5.000).

Banco Ciudad: los domingos, 10% de descuento (tope $10.000) y 15% para titulares de cuentas sueldo o jubilados (límite $15.000).

Banco Nación: todos los días, 15% de reintegro usando MODO BNA+ con Visa o Mastercard (tope $15.000).

Banco Comafi: los sábados, 10% de ahorro (máximo semanal $5.000) y 20% para clientes Único (tope semanal $8.000).

Banco ICBC: los martes, 15% de beneficio para cuentas sueldo pagando vía MODO (límite $15.000).

Banco Hipotecario: los martes, 15% de descuento con tarjetas Visa Signature o Platinum usando la app de YPF (tope $8.000).

Las promociones de Shell para el mes de agosto

Aquellos que prefieran cargar nafta en las estaciones de servicio de Shell también tendrán beneficios importantes. Por ejemplo: todos los miércoles hay un 10% en V-Power con un tope de hasta $4.000 por semana.

Mientras tanto, de lunes a viernes hay un 10% en V-Power pagando con la tarjeta 365 desde la app Shell Box. Con Banco Nación todos los días hay un 25% con MODO BNA+ con un tope mensual de 20.000 pesos.

A su vez, el Banco Ciudad ofrece descuentos del 10% los domingos y para jubilados un 15% ese mismo día. El Banco Galicia ofrecerá los lunes los mismos beneficios que en YPF y el Banco Comafi los domingos dejará un 10% a favor del cliente. Pagando con Jumbo + o Vea Ahorro los jueves hay un 10% en V-Power.

Las promociones y descuentos de Axion en agosto

Todos los clientes de Axion también tendrán descuentos jugosos: desde la app ON los lunes y viernes habrá reintegro del 10% a quienes carguen Quantium.

Desde los bancos, las promociones son las siguientes: