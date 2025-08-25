Cinco años de cárcel para el joven que tomó de rehén a su exnovia y su familia en San Martín

En mayo del año pasado, un episodio de violencia de género generó un importante operativo policial en San Martín . El causante fue Nicolás Fernando Vasconcelos Moreno , de 27 años, quien agredió, amenazó y tomó de rehén a su exnovia junto al bebé que tuvieron juntos y a sus abuelos. Ahora, fue condenado por ese hecho.

Fue la jueza María Victoria Franano quien dictó el viernes la sentencia por una pena de 5 años de prisión efectiva por los delitos de privación ilegítima de la libertad , amenazas agravadas y lesiones agravadas por mediar violencia de género, tal como lo había solicitado el fiscal de Violencia de Género y Delitos Contra la Integridad Sexual Federico Bergamín .

No es la primera condena que Vasconcelos Moreno recibe en su contra. Anteriormente, había sido investigado por varios delitos , en su mayoría en contexto de violencia de género . Por tres de esas causas, de amenazas simples , desobediencia y lesiones leves dolosas , fue sentenciado a una pena de un año y dos meses de cumplimiento condicional .

Si bien en esa ocasión quedó libertad tras el fallo, ahora su situación es diferente y Vasconcelos Moreno ahora deberá cumplir la pena de manera efectiva.

De acuerdo con la reconstrucción que realizaron los detectives del caso, el hecho tuvo su inicio alrededor de las 5.30 del 23 de mayo del año pasado, mientras Vasconcelos Moreno estaba viviendo en la casa de sus abuelos y llevó al lugar a su entonces pareja y al bebé que habían tenido juntos y tenía 1 año y medio en ese momento.

Esa situación incumplía la orden de prohibición de acercamiento que le había fijado el Primer Juzgado de Familia, a raíz de una denuncia que había radicado la joven madre por aquel entonces.

Fue así que a las 9.30 de esa jornada, la muchacha se encontraba en la cocina y comenzó a discutir con Vasconcelos Moreno. Debido a que su novio la insultó fuertemente, la chica decidió llamar a su padre para pedirle ayuda.

Los grupos especiales GRIS y GES intervienen en Las Heras por un hombre atrincherado Foto: Prensa Gobierno de Mendoza Los grupos especiales GRIS y GES intervienen en este tipo de hechos. (Foto ilustrativa) Gentileza Prensa Gobierno de Mendoza

Sin embargo, Vasconcelos Moreno le quitó el celular por la fuerza y lo tiró contra la pared, provocándole daños al aparato. Acto seguido, le dio un golpe de puño a su pareja en el rostro, por lo que resultó herida en el labio inferior y en la encía, detalla la investigación.

En medio de esa situación de extrema violencia, el agresor cerró con llave todas las puertas de la propiedad, para evitar que saliera su novia. Al mismo tiempo, el padre de la víctima dio aviso sobre la situación a la línea de emergencias 911 y policías se desplazaron hasta la propiedad ubicada en calles Gascón y Canepade la citada barriada.

Intenso operativo y detención

Debido a que Vasconcelos Moreno se negó a hablar con los policías y a salir de la propiedad, se activó el protocolo para crisis de alto riesgo, razón por la cual se le dio intervención a personal del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) y del Grupo Especial de Seguridad (GES).

Una vez que los policías de elite arribaron al lugar, negociadores del GRIS iniciaron conversaciones con el causante, intentando hacerlo deponer su violenta actitud. Asimismo, le pidieron que liberara a sus familiares, pero siempre se negó a hacerlo.

policia moviles allanamientos operativos grupo ges (3).JPG Efectivos del GES concretaron la detención en la escena. (Foto ilustrativa). ALF PONCE / Archivo MDZ

Pese a las dificultades que se presentaron en las negociaciones, luego de más de una hora y media Vasconcelos Moreno cedió y dejó que los rehenes salieran del interior. Más allá del estado de nerviosismo que presentaban el bebé y los abuelos del sospechoso, los médicos constataron que presentaban un buen estado de salud general.

En tanto, Vasconcelos Moreno se entregó a los uniformados y fue trasladado a una dependencia policial de la zona, donde luego fue imputado y se ordenó su traslado a la cárcel. Poco más de un año después, terminó condenado por el hecho.