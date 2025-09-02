De Lionel Richie a Iggy Pop: todos los conciertos internacionales que harán vibrar Argentina en septiembre
Este mes, Argentina se prepara para recibir a grandes figuras internacionales, con shows que prometen momentos inolvidables para todos los fanáticos.
Septiembre se perfila como un mes cargado de música en vivo, con propuestas internacionales que prometen llenar de energía y emociones cada escenario del país. Los fanáticos tendrán la oportunidad de vivir experiencias únicas y acercarse a grandes figuras del panorama musical global
A continuación, te presentamos los conciertos internacionales que pisarán distintos puntos del país durante este mes:
- Pedro Capó: el cantante puertorriqueño regresa a la Argentina con su nueva gira que le da el nombre a su más reciente trabajo discográfico: La Carretera. Con colaboraciones de Jorge Drexler, Chambao y Carin León, el álbum incluye 14 canciones, tres de las cuales ya han sido lanzadas: Sabe Bien, Esto Se Jodió y Existo.
Cuándo y dónde: 6 de septiembre en el Quality Espacio (Córdoba); 7 de septiembre en HUB (Santa Fe); 10 de septiembre en el Teatro Sarmiento (San Juan); 11 de septiembre en el Teatro Mendoza (Mendoza); 13 de septiembre en el Teatro Gran Rex (Buenos Aires); y 14 de septiembre en Bioceres Arena (Rosario).
- Jacob Collier: el artista estará presentando todo el material de DJESSE Vol.4, su disco de 2024 que fue nominado a Álbum del Año en los Premios Grammy, así como una selección de canciones para repasar todo su repertorio.
Cuándo y dónde: 8 de septiembre a las 17.30 y 21.30 h. En el Teatro Gran Rex (Buenos Aires).
- Midnight Generation: la banda mexicana de pop-funk hará su debut en Argentina para traer su experiencia retro inmersiva.
Cuándo y dónde: 10 de septiembre en Niceto (Buenos Aires); 11 de septiembre en Nido Club (Mendoza); 13 de septiembre en La Sala de Las Artes (Rosario).
- Lionel Richie: una de las voces más icónicas de la música, regresa a la Argentina con su show Say Hello to the Hits!, en el que hará un repaso por sus más grandes éxitos, para que todos sus fans canten y bailen.
Cuándo y dónde: 11 de septiembre en el Movistar Arena (Buenos Aires).
- Iggy Pop: el padrino del punk vuelve al país con un show cargado de potencia, historia y clásicos que marcaron generaciones.
Cuándo y dónde: 12 de septiembre en el Movistar Arena (Buenos Aires).
- Danny Ocean: uno de los grandes referentes del pop latino actual regresa a la Argentina como parte del REFLEXA TOUR 2025, donde presentará en vivo las canciones de su nuevo álbum homónimo, junto a los éxitos globales que marcaron su carrera.
Cuándo y dónde: 28 de septiembre en el Movistar Arena (Buenos Aires).