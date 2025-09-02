De Lionel Richie a Iggy Pop: todos los conciertos internacionales que harán vibrar Argentina en septiembre

Septiembre se perfila como un mes cargado de música en vivo, con propuestas internacionales que prometen llenar de energía y emociones cada escenario del país. Los fanáticos tendrán la oportunidad de vivir experiencias únicas y acercarse a grandes figuras del panorama musical global

A continuación, te presentamos los conciertos internacionales que pisarán distintos puntos del país durante este mes:

Cuándo y dónde: 6 de septiembre en el Quality Espacio (Córdoba); 7 de septiembre en HUB (Santa Fe); 10 de septiembre en el Teatro Sarmiento (San Juan); 11 de septiembre en el Teatro Mendoza (Mendoza); 13 de septiembre en el Teatro Gran Rex (Buenos Aires); y 14 de septiembre en Bioceres Arena (Rosario).

Jacob Collier Jacob Collier. Gentileza Prensa.

Jacob Collier: el artista estará presentando todo el material de DJESSE Vol.4, su disco de 2024 que fue nominado a Álbum del Año en los Premios Grammy, así como una selección de canciones para repasar todo su repertorio.

Cuándo y dónde: 8 de septiembre a las 17.30 y 21.30 h. En el Teatro Gran Rex (Buenos Aires).

Midnight Generation Midnight Generation. Gentileza Prensa.

Midnight Generation: la banda mexicana de pop-funk hará su debut en Argentina para traer su experiencia retro inmersiva.

Cuándo y dónde: 10 de septiembre en Niceto (Buenos Aires); 11 de septiembre en Nido Club (Mendoza); 13 de septiembre en La Sala de Las Artes (Rosario).

Lionel Richie 2 El famoso cantante llega a nuestro país con su show Say Hello to the Hits! Gentileza Prensa.

Lionel Richie: una de las voces más icónicas de la música, regresa a la Argentina con su show Say Hello to the Hits!, en el que hará un repaso por sus más grandes éxitos, para que todos sus fans canten y bailen.

Cuándo y dónde: 11 de septiembre en el Movistar Arena (Buenos Aires).

Iggy Pop Iggy Pop. Gentileza Prensa.

Iggy Pop: el padrino del punk vuelve al país con un show cargado de potencia, historia y clásicos que marcaron generaciones.

Cuándo y dónde: 12 de septiembre en el Movistar Arena (Buenos Aires).

Danny Ocean Danny Ocean. Gentileza Prensa.

Danny Ocean: uno de los grandes referentes del pop latino actual regresa a la Argentina como parte del REFLEXA TOUR 2025, donde presentará en vivo las canciones de su nuevo álbum homónimo, junto a los éxitos globales que marcaron su carrera.

Cuándo y dónde: 28 de septiembre en el Movistar Arena (Buenos Aires).