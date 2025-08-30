Mágicos e imperdibles: los cuatro recitales internacionales que enloquecerán a Mendoza en septiembre

Mendoza ha sido elegida por muchos artistas que darán sus recitales y shows durante este mes de septiembre. Tomá nota.

Del mundo a Mendoza, son muchísimos los artistas que se presentan en la provincia como un lugar imperdible en sus giras. Durante años los mendocinos pidieron por músicos y bandas que únicamente daban shows en Buenos Aires o Córdoba, sin embargo, con el tiempo esto cambió y ahora la realidad es diferente.

Llegado el mes de la primavera, habrá varios recitales de alta calidad en Mendoza y son tan diferentes entre ellos que toda la familia tendrá un plan musical en algún momento del mes. Tomá nota de las fechas y detalles de los shows más destacados del mes.

Los shows internacionales que llegan a Mendoza El 9 de septiembre llega toda la melodía y el romance de la mano de los hermanos mexicanos más talentosos: Jesse y Joy. El recital será en el Stadium del Arena Maipú con el tour llamado "El despecho". En una noche que promete ser inolvidable, el Arena Maipú Stadium vibrará junto a canciones como Dueles, La de la mala suerte, Ya no quiero, Me soltaste, Corre, entre muchos otros, y que marcan un antes y después en la música latina.

jesse y joy Los hermanos mexicanos presentarán El despecho tour. Prensa

El jueves 11 de septiembre habrán dos razones para cortar la semana con la mejor idea: acudir a un concierto. Por un lado, Dyango presentará "Su amigo Dyango" en un evento donde repasará canciones compartidas por una infinita cantidad de artistas de todo el mundo y bajo una carrera inigualable como la que tiene el cantante español. Por otro lado, al Teatro Mendoza llega el puertorriqueño Pedro Capó, uno de los artistas de reggaeton y pop más conocidos de los últimos años; dará un recital donde no faltarán canciones como Sabe Bien, Esto Se Jodió y Existo.