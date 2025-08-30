Mágicos e imperdibles: los cuatro recitales internacionales que enloquecerán a Mendoza en septiembre
Mendoza ha sido elegida por muchos artistas que darán sus recitales y shows durante este mes de septiembre. Tomá nota.
Del mundo a Mendoza, son muchísimos los artistas que se presentan en la provincia como un lugar imperdible en sus giras. Durante años los mendocinos pidieron por músicos y bandas que únicamente daban shows en Buenos Aires o Córdoba, sin embargo, con el tiempo esto cambió y ahora la realidad es diferente.
Llegado el mes de la primavera, habrá varios recitales de alta calidad en Mendoza y son tan diferentes entre ellos que toda la familia tendrá un plan musical en algún momento del mes. Tomá nota de las fechas y detalles de los shows más destacados del mes.
Te Podría Interesar
Los shows internacionales que llegan a Mendoza
El 9 de septiembre llega toda la melodía y el romance de la mano de los hermanos mexicanos más talentosos: Jesse y Joy. El recital será en el Stadium del Arena Maipú con el tour llamado "El despecho". En una noche que promete ser inolvidable, el Arena Maipú Stadium vibrará junto a canciones como Dueles, La de la mala suerte, Ya no quiero, Me soltaste, Corre, entre muchos otros, y que marcan un antes y después en la música latina.
El jueves 11 de septiembre habrán dos razones para cortar la semana con la mejor idea: acudir a un concierto. Por un lado, Dyango presentará "Su amigo Dyango" en un evento donde repasará canciones compartidas por una infinita cantidad de artistas de todo el mundo y bajo una carrera inigualable como la que tiene el cantante español. Por otro lado, al Teatro Mendoza llega el puertorriqueño Pedro Capó, uno de los artistas de reggaeton y pop más conocidos de los últimos años; dará un recital donde no faltarán canciones como Sabe Bien, Esto Se Jodió y Existo.
Para terminar, el viernes 12 de septiembre llega una nueva edición de "By Candlelight Tour" de la mano del cuarteto Il Divo a las 22 horas en el Arena Maipú. La propuesta de By Candlelight busca diferenciarse del formato habitual, apostando por una puesta en escena más íntima, con una ambientación especialmente diseñada para teatros y auditorios, lo que permite un contacto más directo con los espectadores. Esta vez, con la compañía de Urs Bühler (Suiza), David Miller (Estados Unidos) y Sébastien Izambard (Francia) y Steven LaBrie (Estados Unidos) en un show de ópera pop.