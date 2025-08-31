Temporal: 7 de cada 10 intervenciones de Defensa Civil fueron por viviendas anegadas y asistencia

El informe oficial de la Dirección Provincial de Defensa Civil revela un total de 1015 novedades por el temporal, entre ellas, derrumbes de viviendas.

El temporal de lluvia, aguanieve y nieve que se registra en toda la provincia de Mendoza desde el sábado, provocó una serie de incidentes que mantienen en alerta a las autoridades. Según el relevamiento de la Dirección Provincial de Defensa Civil hasta las 13 de este domingo, las intervenciones en todo el territorio mendocino superan la barrera de las mil, alcanzando un total de 1.015 novedades.

El grueso de las asistencias se concentró en los departamentos del Valle de Uco y el Gran Mendoza. Lavalle y Tunuyán fueron los más afectados, con 379 y 369 novedades, respectivamente. Las principales emergencias fueron viviendas anegadas y la necesidad de asistencia social para cientos de familias. Las nevadas en las zonas altas, además, obligaron a cerrar el tránsito desde el Gran Mendoza hacia Uspallata y Potrerillos.

Departamentos con los casos más graves La gravedad de los incidentes se mide no solo por su cantidad, sino por el tipo de daño que causan. En este sentido, los casos más críticos se registraron en los siguientes departamentos:

Lavalle y Tunuyán: se asistió a364 y 350 personas, respectivamente. Además, tuvieron casos de derrumbes de vivienda y viviendas anegadas .

Maipú y Godoy Cruz: se reportaron derrumbes de vivienda y derrumbes de pared , daños que representan un riesgo alto.

General Alvear: la voladura de un techo fue uno de los incidentes graves que se registraron.

Relevamiento completo de Defensa Civil por departamento A continuación, el detalle de todas las intervenciones de Defensa Civil, ordenadas de forma descendente según la cantidad de novedades registradas.