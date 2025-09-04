Llegan nuevas películas al cine: estos son los estrenos del jueves 4 de septiembre

Te contamos todas las películas que estarán disponibles en las salas de cine de la provincia y sobre qué tratan.

Cada jueves, las salas de cine le dan la bienvenida a nuevas películas que son estrenadas en todo el territorio nacional. Terror, comedia, animación, drama y más son los géneros que pueden disfrutarse en la pantalla grande y aquí te contamos cuáles filmes estarán disponibles a partir de hoy.

Qué películas estrenan hoy en cines El Conjuro 4: últimos ritos Esta cinta ofrece otro emocionante capítulo del icónico universo cinematográfico de El Conjuro, basado en hechos reales. Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen para un último caso como los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren, en una adición poderosa y escalofriante a la franquicia que rompe récords en taquilla global.

El Conjuro 4: ÚLtimos Ritos - tráiler oficial subtitulado

Amores compartidos Cuando Ashley le pide el divorcio, el bien intencionado Carey busca consuelo en sus amigos más cercanos, Julie y Paul. ¿El secreto de su feliz matrimonio? Una relación abierta. Pero cuando Carey cruza un límite, el delicado equilibrio entre la amistad, el amor y el deseo se convierte en un caos.

estrenos cine amores compartidos Dakota Jhonson vuelve al cine con una comedia romántica. Captura de tráiler