¿Sale con Juan Román Riquelme? Julieta Ortega habló tras los rumores de romance con el exfutbolista

La actriz dialogó con la prensa luego de que salió a la luz esta fuerte información y fue contundente con sus declaraciones.

En los últimos días salió a la luz un fuerte rumor que involucra nada más ni nada menos que a Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, y a Julieta Ortega. En Puro Show fueron a buscar la palabra de la actriz, quien decidió hablar.

"Me llegó este rumor, empecé a indagar con distintas personas, algunas de círculos íntimos y otros periodistas. Llegué a la información de que él la habría pasado a buscar en una camioneta alemana que él posee por la puerta del Palacio de los Patos", comentó Nacho, cronista del programa de El Trece.

En medio de los rumores, Julieta Ortega habló con la prensa y fue contundente: "Me da mucho pudor tener que contestar algo y hablar sobre una persona que ni idea. No es cierto nada de lo que dijeron", expresó la artista.

Luego, agregó: "Estoy en Mar del Plata haciendo temporada y no podría iniciar un romance con nadie salvo que sea alguien que esté acá". También dejó en claro que conoce a Juan Román Riquelme.