Susana Giménez fue repudiada en las redes sociales por las preguntas que le hizo a Tini Stoessel sobre su peso

Este domingo, Susana Giménez finalizó su programa luego de emitirse por poco más de dos meses. En su última trasmisión, la diva recibió a Tini Stoessel, una de las artistas argentinas más importantes del momento.

En la entrevista, la conductora le consultó por su última canción, El Cielo, lanzada el pasado jueves 5 de diciembre. La cantante también contó cómo fue su colaboración con Chris Martin, el cantante de Coldplay.

La cantante habló de distintos temas de su carrera artística. Créditos: Prensa Telefe.

Sin embargo, al final de la nota, la presentadora tocó un delicado tema, el peso de la artista. Recordemos que en varias oportunidades Tini ha recibido críticas por su cuerpo, y ella ha tenido que defenderse de aquellos comentarios que no aportan.

"¿Tu comida preferida cuál es?", comenzó preguntándole la actriz. "Mi comida favorita... amo la pregunta. Sabés que no se porque soy muy cambiante yo, en todos los aspectos. Pero a mí me gusta que se yo, no se, todo me gusta", le respondió Tini.

La artista brilló en su presentación. Créditos: Prensa Telefe.

"¿Pero comés bien?", quiso saber Giménez. "Sí, como bien. Milanesa con puré me encanta", le contó la joven. Luego de que la cantante comentara otra de sus comidas preferidas, Susana continuó con sus consultas: "¿Y haces gimnasia para tu cuerpo? A pesar de que tenés 27 años...".

"Hago. Está bueno generar conciencia de que más allá de algo, obviamente uno puede tener una búsqueda quizás estética, pero para la salud está bueno", afirmó la artista. "¿Te tentás alguna vez con chocolates, dulces, bombones?", consultó Susana Giménez. "Sí, re", replicó Stoessel. "¿Re?", preguntó asombrada la diva". "¿Me estás cargando? Sí. Me muero si no tengo algo dulce", comentó la joven.

Esto fue lo que Susana Giménez le preguntó a Tini Stoessel

"Me estoy deprimiendo, no cargando... porque yo no puedo, bah, puedo pero ¡engordás!. Vos no, nada, y comés de todo. Me encanta que hay gente que dice 'no, no come'", dijo la conductora. "Me tienen harta con ese tema, basta", expresó tajante la artista para ponerle fin al tema.

En las redes sociales no pasaron por alto este momento de la entrevista y repudiaron a Susana por aquellas consultas. "Susana puede armar 5000 preguntas y toca el tema del PESO y la comida con Tini, un desastre"; "Un año entero Tini hablando de las críticas a su cuerpo para que venga Susana Giménez y le pregunte si ella come bien, no puede ser"; "Susana está tan obsesionada con el peso que no escucho NADA de lo que le dijo Tini sobre lo que atravesó, sino que además insiste con '¿comés chocolate?'; '¿Qué comés?' '¿Hacés ejercicios?'", son algunos de los comentarios que se pueden leer en X (anteriormente conocido como Twitter).