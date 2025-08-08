Juan Darthés fue condenado a seis años de prisión por el delito de abuso sexual contra Thelma Fardín. ¿Qué pasará ahora?

Casi un año atrás, se condenó a Juan Darthés en Brasil a seis años de prisión por el delito de abuso sexual contra Thelma Fardín. Si bien la sentencia fue dictada por el Tribunal Federal de Segunda Instancia, ahora sus abogados tienen una nueva estrategia que cambiaría el rumbo de la causa.

Cuál es la nueva estrategia de los abogados de Juan Darthés “Ellos ahora van con todo por la nulidad del juicio, no sé si ustedes supieron que hace poco tiempo se descubrió una banda de abogados, que trabajaba en zona norte, que hacían falsas denuncias para toda una opereta de juicios millonarios y utilizaban un perito que, de alguna manera, es el mismo que usó la defensa de Thelma”, reveló Pablo Layus en Intrusos.

Y explicó: “Es decir, los abogados de Darthés ahora se están agarrando de eso, quieren presentar esos papeles y pedir la nulidad del juicio”.

Karina Iavícoli no se quedó callada y expresó: "Me parece un horror. Lo que le pasó a Fardín no tiene nada que ver con que, en el medio, se le haya cruzado un perito trucho, porque quieren hacer quedar como que es mentira lo que le pasó a ella y otras ¿y él zafa? Es un delirio ¿qué quieren revictimizarla?".