"Venía bien y derrape": Marixa Balli anunció su salida de LAM

Tras tres años como panelista de LAM, Marixa Balli anunció su salida del programa para enfocarse en nuevos proyectos personales y laborales.

Una noticia sorprendió a los seguidores de LAM este viernes: Marixa Balli anunció que deja su lugar como panelista del programa. Tras tres años en el ciclo, la bailarina y empresaria argentina decidió dar un paso al costado para enfocarse en sus proyectos personales y laborales.

El anuncio se produjo hacia el final del programa, cuando Ángel de Brito compartió la noticia con el equipo y el público. La reacción fue inmediata: tanto los panelistas como los televidentes mostraron su sorpresa ante la decisión de Balli de abandonar el ciclo.

Los motivos de su salida de LAM Visiblemente emocionada, Marixa explicó: "Tomé la decisión porque hay muchos cambios en mi cabeza. Pero estoy muy feliz y muy agradecida. Me emocioné… Los quiero a todos, los amo… pero tomé la decisión de dar un paso al costado. Fui muy feliz". En ese momento, Yanina Latorre la abrazó mientras sus compañeras permanecían sorprendidas.

Balli agregó que su salida se debe a la necesidad de enfocarse en nuevos proyectos: “Empiezo con un nuevo local de Xurama, al que le puse toda mi energía… estoy muy agotada, pero feliz. Los voy a extrañar mucho, pero este cambio me hace muy bien”, expresó.