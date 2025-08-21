Quién es Alejandro Vilches, el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad

Alejandro Vilches, médico y experto en gestión sanitaria, es el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) tras el escándalo de coimas que involucró a Diego Spagnuolo y salpicó a Karina Milei.

El Gobierno nacional designó a Alejandro Vilches como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en medio de un escándalo que involucra a su predecesor, Diego Spagnuolo. Tras su nombramiento, Manuel Adorni adelantó que "su primera misión será realizar una profunda auditoría en el área".

¿Quién es Alejandro Vilches, el nuevo interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad? Alejandro Alberto Vilches es un médico egresado de la Universidad del Salvador, especializado en Gestión de Sistemas de Salud Pública y Privada. Actualmente, se desempeña como secretario de Gestión Sanitaria en el Ministerio de Salud.

Su trayectoria incluye roles de alto nivel en la gestión pública y el sistema de seguridad social, como asesor en la Jefatura de Gabinete de Ministros, subgerente de Administración de Prestadores en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (I.O.S.F.A.), y director médico en varias obras sociales, incluyendo la de Ceramistas, la del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas, y la del Personal de la Industria de la Carne. También fue profesor en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) y asesor en comisiones de salud en la Legislatura y la Cámara de Diputados de la Nación.

Alejandro Vilches Alejandro Vilches, el secretario de Gestión Sanitaria que asumió como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad tras la salida de Diego Spagnuolo. Ministerio de Salud ¿Qué es el escándalo de Diego Spagnuolo y cómo está relacionado con Karina Milei? Diego Spagnuolo, ex titular de la Andis, fue destituido tras la filtración de audios en los que denunciaba un supuesto esquema de coimas dentro de la agencia. Según los audios, Spagnuolo afirmó que proveedores eran extorsionados para pagar coimas, de las cuales un porcentaje habría llegado a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a su colaborador, Eduardo “Lule” Menem.

Spagnuolo aseguró haber informado al presidente Javier Milei sobre estas irregularidades, mencionando que los fondos desviados ascenderían a entre 800.000 y 1.000.000 de dólares mensuales. En los audios, Spagnuolo especuló que Karina Milei podría estar recibiendo un 3% o 4% de estos fondos, mientras que el resto se distribuiría entre otros involucrados.