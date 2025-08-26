Las Fuerzas del Cielo "liberaron la zona" y las redes se lanzaron contra Karina Milei por el caso de las supuestas coimas

Un estudio de Enter Comunicación reveló que la oposición dominó el debate en redes sociales tras el escándalo por los audios de Diego Spagnuolo. La figura de Karina Milei, en el ojo de la tormenta.

El escándalo por los supuestos audios de Diego Spagnuolo tomó por sorpresa al Gobierno, que por primera vez parece haber perdido en su propio terreno: las redes sociales. Según un estudio, las Fuerzas del Cielo habrían dejado una "zona liberada" que permitió a la oposición imponerse en el debate y abrir fuego sobre Karina Milei, que quedó como la principal señalada en la conversación digital.

Según el estudio realizado por la consultora Enter Comunicación, el estallido de la polémica alrededor de la supuesta trama de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad alcanzó desde su inicio hasta las últimas horas del domingo un total de 1.730.676 menciones en las redes sociales, un número menor a otros sucesos como $LIBRA o la condena a Cristina Fernández de Kirchner, pero con potencial de seguir creciendo con el correr de los días.

En esa conversación, la mención explícita de la hermana menor de Javier Milei y el foco que hizo la oposición sobre su figura hizo que 'El Jefe' quedara en el centro del vendaval, por encima incluso del presidente, Spagnuolo, Lule Menem y EMmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la Suizo Argentina que intentó fugarse de su domicio con 266 mil dólares y 7 millones de pesos distribuidos en sobres.