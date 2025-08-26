En medio del escándalo por los audios, Karina Milei y Martín Menem viajan a Corrientes por el cierre de la campaña

En el marco de días calientes por el avance de la causa judicial tras los audios del extitular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo , Karina Milei y Martín Menem visitarán este jueves la Provincia de Corrientes por el cierre de la campaña electoral.

La secretaria general de la Presidencia y el presidente de la Cámara de Diputados, referentes territoriales de La Libertad Avanza, se mostrarán con su candidato a gobernador, el diputado Lisandro Almirón . Será una caminata donde se buscarán mostrar con vecinos en el centro de la capital provincial, precisaron fuentes partidarias a MDZ .

Será un intento de la Casa Rosada de apuntalar a su postulante a derrotar al oficialismo correntino y tratar de recuperar la iniciativa política, luego de días en los cuales la gestión libertaria estuvo atrapada en las idas y vueltas de la investigación por la presunta red de corrupción a través de supuestos pedidos de coimas a laboratorios y otros sectores de la salud.

Fuentes del Ejecutivo reconocen que perdieron “el control de la agenda” y solo se dedicó “al control de daños”, además de buscar despegarse todo el tiempo de las acusaciones que se vierten en los audios filtrados por el exjefe de Andis y examigo de Javier Milei .

Además de Lisandro Almirón, estará su candidata a vice, Evelyn Karsten , y Any Pereyra , quien se presenta como intendenta de Corrientes.

Se trata de una conformación “puramente violeta”, siendo uno de los principales debates dentro de la tropa libertaria, donde se discute sobre la importancia de lograr un despliegue propio y romper relaciones con los gobernadores aliados o producir alianzas con los oficialismos provinciales y ceder en las negociaciones electorales, como ocurrió en Chaco donde hubo triunfo que confeccionaron los libertarios con el mandatario provincial Leandro Zdero.

Pese a las reuniones con el gobernador Gustavo Valdés, quien ha tenido un fuerte vínculo con el presidente, en la Provincia se desafiará a la corona. “Nuestra alianza es con la gente”, dice el flyer que promociona la actividad.

El mandatario radical presentó su alianza oficialista Vamos Corrientes, donde presentó a Juan Pablo, su hermano, como candidato a sucederlo. Lo acompañará Pedro Braillard Poccard. El propio gobernador estará en la lista como senador provincial, mientras que el intendente Eduardo Tassano figurará en la lista de postulantes a diputados.

Por su parte, el PJ terminó unido en la provincia. Tanto el sector que responde a Cristina Kirchner como al bando que comanda Sergio Massa lograron un acuerdo y tendrán a Martín “Tincho” Ascúa como candidato a gobernador, teniendo en la fórmula al massista César Lezcano.

En el Gobierno son conscientes que el favorito es el oficialismo correntino, aunque buscan dar pelea para entrar a un balotaje.