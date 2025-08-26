Javier Milei aparenta total normalidad y visitará al Regimiento de Patricios en medio del escándalo por las supuestas coimas

El presidente continúa con la agenda de campaña, completamente ajeno al escándalo que amenaza con sacudir a la cúpula del Gobierno. La decisión responde a una estrategia de la Casa Rosada: que Javier Milei guarde silencio.

Mientras la incertidumbre continúa en el Gobierno respecto a cómo abordar el escándalo por los supuestos audios de Diego Spagnuolo, el presidente Javier Milei sigue con sus apariciones públicas en medio de la campaña. En ese marco, el libertario visitará este martes a las 16 el Regimiento de Patricios de Palermo, bajo un manto de silencio sobre la polémica que sacude a la cúpula de su gestión.

Javier Milei, enfocado en la campaña Según pudo saber MDZ, el mandatario visitará esta tarde el Regimiento de Infantería 1 "Patricios", la unidad militar más antigua del país ubicada en la Avenida Intendente Bullrich, en el barrio porteño de Palermo. Lo hará escoltado por el ministro de Defensa, Luis Petri, que también es primer candidato a diputado nacional por Mendoza.

Se trata de la quinta aparición pública de Javier Milei desde la filtración de los supuestos audios del extitular de la Andis Diego Spagnuolo que narraban una trama de corrupción dentro de su organismo con su hermana Karina y su mano derecha, Eduardo 'Lule' Menem.

Desde el martes pasado hasta la fecha, el libertario se presentó en el Council of the Americas, la Bolsa de Comercio de Rosario, en la inauguración del nuevo edificio de la Corporación América y en un acto para presentar a sus candidatos en Junín, provincia de Buenos Aires. En ninguno de los casos hizo mención al escándalo y tampoco lo hará cuando protagonice una caravana este miércoles a las 14 en Lomas de Zamora, ni el jueves cuando participe del almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp).

Javier Milei y Karina Milei en Junín 08-25 El abrazo de Javier Milei a su hermana Karina en el acto que encabezaron en Junín, provincia de Buenos Aires, donde no hicieron mención al escándalo por el supuesto pedido de coimas. La Libertad Avanza Un silencio estratégico Su silencio fue una decisión tomada en el seno de la Casa Rosada, donde priorizan mantener al presidente y a su hermana "fuera del barro", a la espera de que el paso del tiempo diluya las repercusiones. En el mientras tanto, los voceros oficiales que trataron el tema ante el público fueron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su primo Lule.