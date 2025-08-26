"No era estúpido": la polémica remera que se vio en el Congreso tras los dichos de Mondino sobre Milei

El diputado de Encuentro Federal Esteban Paulón volvió a lucir una de sus famosas remeras estampadas con un polémico mensaje al Gobierno, en plenas investigaciones por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Luego de los dichos de la excanciller Diana Mondino , el legislador opositor llegó al Anexo A del Congreso con una estampa muy clara: "No es estúpido".

Mondino generó revuelo semanas atrás cuando acudió al canal catarí Al Jazzera y criticó a Javier Milei en el marco del caso $LIBRA. Aseguró que la publicación del criptoactivo fue " o bien un caso de corrupción del Estado o una falta de inteligencia por parte del presidente ".

Paulón , días después de este episodio, mandó a hacer una remera que manifestaba: "Corrupto o estúpido". La mostró en un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, durante el cual se dictaminaron la investigación por la criptomoneda en el Congreso. Pero esto siguió.

En esta nueva oportunidad, el diputado santafesino hizo eco de las nuevas polémicas que persiguen por estos momentos al Gobierno, que apuntan a presuntas coimas ejercidas en la Agencia Nacional de Discapacidad. A minutos de iniciar la reunión conjunta entre las comisiones de Acción Social y Salud, y de Discapacidad, Paulón mostró su diseño: "No es estúpido".

"(Diana) Mondino preguntó y yo le estoy respondiendo", dijo hoy ante los presentes el legislador del bloque Encuentro Federal, con un tono irónico.

Cabe destacar que este lunes 25, habrían salido a la luz nuevos audios del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, en los cuales menciona a la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y a la excanciller Diana Mondino.

En una de las grabaciones que se dio a conocer, presuntamente del exfuncionario, menciona: "Sandra a mi me hizo una jugada medio medio, me dejó expuesto con Karina y con Lule, cuando yo hablé con ella, ella habló con Javier, me dejó expuesto. Después se hace la pelotuda, se borra".

"Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo. Esto está implosionando desde adentro, medio pelotuda es Sandra también. Se hace la re pelotuda, Javier desentendido de todo", se escucha decir.

En otra nota de voz también se lo puede oír afirmando: "Imaginate los quilombos que están teniendo. Están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino". Durante ambos audios tenía un tono molesto.