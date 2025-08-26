En plena tormenta por las coimas, Javier Milei se mostró con Karina en un acto con los Granaderos

En medio del escándalo por coimas en la Andis, Javier Milei apareció junto a Karina en un acto con Granaderos y evitó referirse a la causa de corrupción.

Javier Milei se mostró junto a su hermana Karina en medio del escándalo de las coimas.

En medio del escándalo por las presuntas coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Javier Milei volvió a guardar silencio este martes y participó de un acto con los Ganaderos. Además, se mostró con su hermana Karina Milei, vinculada a la polémica de corrupción.

El mandatario volvió a visitar esta tarde el Regimiento de Infantería 1 “Patricios”. Allí, fue recibido por una formación de la unidad decana del Ejército Argentino y un desfile donde se le rindió honores como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

Mientras la secretaria general de la presidencia y su asesor Lule Menem se encuentran en el ojo de la tormenta por la filtración de audios del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que confirma el cobro de coimas a empresas farmacéuticas, Milei fue condecorado con la Galera del uniforme histórico de la unidad.

Pese a que la semana del Gobierno nacional está marcada por el escándalo, Milei no hizo mención a la situación, como tampoco lo hicieron Karina Milei ni el ministro de Defensa, Luis Petri, quienes lo acompañaron en el evento.

Guillermo Francos atajará los dardos por las coimas en el Congreso En plena tormenta, el jefe de Gabinete Guillermo Francos volverá a enfrentarse a la oposición para atajar los dardos de la oposición. Será el primer funcionario del Gobierno que lo hará cara a cara, luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, negara la veracidad del contenido de los audios y de que Milei afirmara en un fallido que los kirchneristas “están enojados porque les estamos afanando los choreos”.