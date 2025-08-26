Javier Milei hará una caravana en Lomas de Zamora, bastión del kirchnerismo

Tras el acto en Junín, Milei se mostrará en Lomas de Zamora, territorio clave de la Tercera Sección y reducto histórico del kirchnerismo.

Después del acto en Junín, Javier Milei volverá a recorrer territorio bonaerense con agenda proselitista. Este miércoles, desde las 14 horas, encabezará una caravana en Lomas de Zamora, distrito clave de la Tercera Sección Electoral.

El municipio se consolidó en los últimos años como un bastión del kirchnerismo, especialmente tras el declive del duhaldismo luego de 2011. Una muestra de ese viraje se dio en 2005, cuando el Frente para la Victoria se impuso en la elección legislativa con el 40% frente al 20% del Frente Justicialista, que llevaba como candidata a senadora a Hilda “Chiche” Duhalde. Aquel resultado fue considerado un golpe simbólico para el duhaldismo. Ese año, el ARI obtuvo el 10% y el PRO el 8%.

Bastión electoral del kirchnerismo en PBA Las elecciones de 2009 reflejaron la fragmentación del peronismo local. El PJ ganó con apenas el 22%, llevando como candidato testimonial al intendente Jorge Rossi, quien meses después renunció a la jefatura comunal. Detrás quedaron el Acuerdo Cívico y Social (19%), el Partido Federal (16%) y el PRO (10%). El Partido de la Victoria, con Gabriel Mariotto al frente, alcanzó el 9%.

En 2013, Martín Insaurralde consolidó el dominio kirchnerista con un 48% para el Frente para la Victoria, superando al Frente Renovador que sumó el 31%. Más atrás se ubicó el Frente Progresista Cívico y Social con el 10%.

Cuatro años más tarde, en 2017, Unidad Ciudadana repitió el triunfo: sacó 45% contra 34% de Cambiemos y 10% de la alianza Un País, encabezada por Sergio Massa y Margarita Stolbizer.