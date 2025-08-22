El Gobierno decretó un aumento salarial para trabajadores judiciales: de cuánto será
Pese al rechazo gremial, el Ejecutivo dispuso mejoras salariales a judiciales para el segundo semestre de 2025.
El Gobierno de Mendoza oficializó un aumento salarial para los trabajadores judiciales de la provincia. Mediante el Decreto Nº 1778, publicado este viernes en el Boletín Oficial, se establecen incrementos escalonados en las asignaciones de clase durante el segundo semestre de 2025, pese a que no se alcanzó un acuerdo en la mesa paritaria con el gremio del sector.
De acuerdo con la norma, los agentes públicos comprendidos en el régimen de Empleados del Poder Judicial recibirán un 4% de aumento en julio, un 3% en septiembre y otro 3% en noviembre. Estos incrementos serán no acumulativos y se calcularán sobre la base salarial de junio de 2025.
El decreto surge luego de un extenso proceso de negociación entre el Ejecutivo provincial y la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial. El Gobierno decidió avanzar de manera unilateral, fundamentando la medida en el principio de protección al trabajador y en el carácter alimentario del salario.
Además, la norma autoriza al Ministerio de Hacienda y Finanzas a realizar los ajustes presupuestarios necesarios para garantizar el cumplimiento de los incrementos. El decreto fue dictado ad referéndum de la Legislatura provincial y refrendado por los ministros de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, y de Hacienda y Finanzas.