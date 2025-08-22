El Gobierno decretó un aumento salarial para trabajadores judiciales: de cuánto será

De acuerdo con la norma, los agentes públicos comprendidos en el régimen de Empleados del Poder Judicial recibirán un 4% de aumento en julio, un 3% en septiembre y otro 3% en noviembre. Estos incrementos serán no acumulativos y se calcularán sobre la base salarial de junio de 2025.

El decreto surge luego de un extenso proceso de negociación entre el Ejecutivo provincial y la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial. El Gobierno decidió avanzar de manera unilateral, fundamentando la medida en el principio de protección al trabajador y en el carácter alimentario del salario.

Además, la norma autoriza al Ministerio de Hacienda y Finanzas a realizar los ajustes presupuestarios necesarios para garantizar el cumplimiento de los incrementos. El decreto fue dictado ad referéndum de la Legislatura provincial y refrendado por los ministros de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, y de Hacienda y Finanzas.