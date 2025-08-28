Un colectivo chocó contra un poste de luz en Acceso Sur y dejó a ocho pasajeros heridos

Entre los heridos hay una mujer embarazada y una menor de 3 meses.

Un colectivo chocó contra un poste de luz en Acceso Sur y dejó ocho pasajeros heridos, entre ellos una mujer embarazada y una menor de 3 meses. El hecho ocurrió en la mañana de este jueves en la lateral este de Acceso Sur entre Valle Grande, Godoy Cruz.

Según el reporte oficial, un colectivo del Grupo 700, recorrido 760, se desplazaba cerca de las 7 de la mañana por Acceso Sur, con dirección de sur a norte, y por razones que aún se investigan, el chofer se habría quedado dormido, ocasionando que pierda el dominio y posteriormente colisionando contra un poste y un guardarraíl. Luego del impacto, el vehículo terminó en la lateral este del Acceso Sur.

El choque terminó con varias personas heridas. Médicos del Servicios de Emergencias Coordinado (SEC) llegaron al lugar y asistieron a las víctimas por politraumatismo por siniestro vial.