Alerta por una partida de pasaportes defectuosos: quiénes deben devolverlo

El Gobierno nacional puso en alerta a los viajantes tras solicitar la devolución de miles de pasaportes pertenecientes a una serie específica, debido a una falla de seguridad en la fabricación, la cual compromete su validez internacional.

Según el informe, la falla es invisible al ojo humano, pero detectable por los equipos de lectura en los puestos de migración.

El incidente fue provocado por una partida defectuosa de tinta negra de seguridad, suministrada por un proveedor de origen alemán. Si bien el problema no incluye a la totalidad de las impresiones (se estiman entre 5.000 y 6.000 afectados reales), el Renaper no tiene certeza de cuáles documentos específicos presentan la imperfección dentro del universo comprometido.

El alerta, reportado inicialmente por el Consulado argentino en San Pablo, afecta a un universo de más de 200 mil documentos que están bajo revisión.

El Gobierno solicitó a todas las personas con pasaportes dentro de esos rangos numéricos que los presenten en las oficinas del Renaper, o bien a los consulados si residen en el exterior, para que las autoridades los verifiquen. Si el documento está correcto, será devuelto. Si presenta la falla de tinta mencionada, el Renaper imprimirá uno nuevo sin costo y lo remitirá al ciudadano afectado.

Mientras tanto, fuentes oficiales confirmaron a la agencia de noticias NA que la falla en la producción ya “se encuentra resuelta” desde hace varias semanas y continuarán emitiéndose pasaportes con normalidad.