Paso a paso: cómo detectar si tu pasaporte argentino tiene fallas y tenés que cambiarlo

En las últimas horas, el Gobierno confirmó la existencia de un defecto en la tinta de seguridad en el pasaporte de miles de argentinos, un problema que no se percibe a simple vista y que podría ocasionar dificultades en los controles migratorios. Es por eso que las autoridades insistieron en que deben ser devueltos de forma urgente al Renaper .

La falla se dio a conocer en las últimas horas y son miles los argentinos que quedaron afectados a esta falla general de la empresa que se encarga de imprimirlos a diario. El error de seguridad compromete la validación en aeropuertos o aduanas a la hora de salir del país, lo que puede atraer problemas si no es corregido a tiempo.

A continuación, te detallamos cómo revisar si tu documento está afectado y qué hacer en caso de detectar irregularidades.

En primer lugar, recomiendan revisar la numeración del pasaporte. Lo primero es verificar si el documento pertenece a alguna de las series señaladas como problemáticas dentro del código AAL . Los rangos alcanzados son:

Si tu pasaporte se encuentra dentro de estos números, es aconsejable avanzar con la verificación oficial, incluso si no presenta signos visibles de error. Ante la duda, lo aconsejable es acercarse hasta las oficinas del Renaper para evitar problemas.

PASAPORTE MENDOZA.jpg El pasaporte argentino con problemas de seguridad.

En segundo lugar aconsejan "considerar fecha y lugar de emisión". Los pasaportes emitidos en los últimos años, especialmente en consulados fuera del país, son los más propensos a estar afectados.

Sin embargo, también existen documentos tramitados en Argentina que figuran entre los lotes con fallas, por lo que la revisión es igualmente necesaria.

Aunque la anomalía no se distingue fácilmente, pueden aparecer indicios como manchas de tinta, páginas corridas, impresiones desalineadas o detalles de seguridad que no se ven con nitidez. Revisar el holograma y la foto del titular también puede ayudar, aunque su buen estado no garantiza que el documento esté libre de fallas.

Qué hacer si tu pasaporte tiene una de estas fallas

Si estás en Argentina, debés acudir al Registro Nacional de las Personas (RENAPER).