La Casilla del Horror y el relato del jefe policial que rescató a la víctima: "Podría haber pasado lo peor"

Un año antes de su retiro de la Policía de Mendoza , el comisario Rodolfo Algaba se enfrentó a uno de los casos más complicados de su carrera: el rapto de una adolescente de 16 años en Lavalle , caso conocido como la Casilla del Horror . En medio de la búsqueda, el jefe policial y sus subordinados rescataron a la chica.

El caso pasó a ser conocido como la Casilla del Horror , ya que la víctima fue privada de su libertad y abusada sexualmente durante unas 24 horas en el interior de una casilla de seguridad, la cual fue colocada frente a su casa con motivo de las obras que se realizaban en la Doble Vía Mendoza-San Juan . Este martes, la investigación tuvo su primera condena, luego de que el sereno Tomás Irala Cardozo (40) fue sentenciado a la pena de 22 años de cárcel .

Tras el fallo, MDZ contactó al comisario retirado que lideró parte del operativo para la búsqueda de la adolescente, quien tenía 16 años y había desaparecido misteriosamente, la madrugada del 14 de julio de 2022, de su domicilio familiar ubicado a un costado de la ruta 40, en el distrito lavallino de Jocolí Viejo .

Por aquel entonces, Algaba se encontraba al frente de la Jefatura de Policía Departamental Las Heras y, durante ese periodo, reemplazó a su par de Lavalle , el comisario general Ariel Borcia (R), quien se encontraba de licencia por las vacaciones de invierno.

El jefe policial recordó que las actuaciones policiales se iniciaron de la misma manera en que lo hacían para todos los casos de paradero: apuntando primero hacia el círculo íntimo y la casa de la persona desaparecida y luego hacia el exterior, más precisamente consultando con vecinos o gente que trabajaba en la zona.

Irala Cardozo y su compañero César Ricarte —también imputado en la causa— estuvieron entre los primeros testigos que fueron entrevistados, tanto por la familia durante la búsqueda inicial como por los efectivos que practicaron las primeras averiguaciones en la escena y alrededores. Siempre respondieron que no habían visto a la adolescente y mucho menos algún movimiento extraño.

WhatsApp Image 2025-09-17 at 17.46.49 El comisario retirado Rodolfo Algaba, decisivo para salvar a la víctima del rapto. Gentileza.

Sin embargo, existían ciertas sospechas hacia los dos serenos de la obra en construcción: "La puerta de la casilla estaba cerrada. Miramos varias veces hacia el interior por las ventanas, pero no se veía nada que llamara la atención", contó Algaba.

Si bien al comienzo de la pesquisa los detectives y autoridades a cargo del operativo estimaban que podía tratarse de un caso de abandono del hogar o algún accidente en las propiedades rurales aledañas, con el paso de las horas todo apuntaba a que la menor de edad había sido víctima de un delito.

La clave para rescatar a la víctima

Por ese motivo, los jefes de la Distrital de Seguridad Seis —conformada por Lavalle, Las Heras y Guaymallén— decidieron colocar una consigna policial frente a la vivienda de la adolescente, en caso de que se presentara alguna situación sospechosa o pudieran obtener algún indicio que les permitiera resolver el paradero.

Al mismo tiempo, los rastrillajes que se desarrollaban para encontrar a la joven debieron suspenderse: una importante tormenta afectó a ese sector de la provincia y era imposible continuar con las tareas. "No podían volar los drones por la lluvia y los canes tampoco pudieron recorrer la zona por el barro y el agua".

la-casilla-del-horror-el-dramatico-rescate-de-la-U3OYGMVN4VCADPP2CBSZDSRKQA.jpg Irala Cardozo y Ricarte tras ser detenidos. Gentileza.

Esa situación entorpeció la búsqueda, pero los uniformados continuaban con la consigna sobre la ruta 40, entre la casa de la chica y la casilla de seguridad: "Esa decisión hizo que no se pudieran deshacer de la niña. Podría haber pasado lo peor", destacó Algaba.

Así las cosas, casi 24 después de la desaparición de la adolescente, una efectivo que cumplía con las tareas de vigilancia, acompañada por Algaba, detectó un movimiento en una ventana de la casilla: "Se está moviendo la cortina", le dijo a sus colegas.

En estado de shock

Rápidamente, el jefe policial y el resto de los uniformados se dirigieron a carro que funcionaba como garita de seguridad y confirmaron que había un movimiento en el interior: "Yo rompo el vidrio de la casilla y me meto por la ventana. La encontramos tapada y atada en manos y pies", describió el comisario retirado.

"Estaba en shock total. Balbuceaba y tiritaba. La desataron y no habló nada", rememoró el entonces titular de la Departamental Las Heras. Sin pensarlo, una vez que pudieron abrir la puerta de la casilla, la cual estaba enllavada, la cargaron un móvil y la trasladaron hasta un nosocomio, donde recibió asistencia médica y contención psicológica.

Al finalizar el relato, Algaba destacó el trabajo policial en ese operativo en el que "se hizo eje en el punto cero" y eso permitió que encontraran a la víctima aun con vida. Y agregó que, gracias a eso, el caso terminó siendo "emblemático", ya que se evitó que "terminara de la peor manera".

La primera condena por el rapto en Lavalle

Este martes, el juez Rafael Escot condenó a Irala Cardozo a la pena de 22 de años de cárcel luego de analizar las pruebas presentadas a lo largo de los cuatro meses que duró el juicio oral y determinar que, junto a un cómplice, secuestró a la menor de edad y la sometió sexualmente por largas horas dentro de una casilla de seguridad.

Por su parte, César Ricarte no estuvo en el primer debate, ya invocó una incapacidad sobreviniente que no le permitía seguir sometiéndose al proceso.

Sin embargo, fuentes judiciales señalaron que se le realizaron los peritajes correspondientes y se demostró que se encuentra apto para enfrentar el juicio en su contra, por lo que estiman que pronto el fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Flavio D'Amore, quien lidera el expediente, solicitará que se fije fecha para el segundo debate.