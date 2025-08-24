La esposa del gendarme Nahuel Gallo denuncia un "crimen de lesa humanidad"

María Gómez reclamó que las autoridades de Venezuela no presentaron al gendarme argentino ante ningún tribunal y califica el hecho como una "desaparición forzada".

Se cumplieron 8 meses de la detención en Venezuela del gendarme argentino Nahuel Gallo y su esposa, María Gómez, sigue denunciando la desaparición forzada de su marido. Este domingo calificó el hecho como "un crimen de lesa humanidad".

“Desde el primer momento, Nahuel está siendo víctima de una desaparición forzada. Ante cualquier organismo internacional, eso es un crimen de lesa humanidad y es lo que venimos denunciando hace ya más de ocho meses”, afirmó Gómez por Radio Rivadavia. Además, asegura que no fue presentado “ante ningún tribunal” ni se conocen oficialmente las razones de su arresto.

El gobierno de Nicolás Maduro acusa a Gallo de presunto espionaje y de intentar promover un golpe de Estado en Venezuela, pero su pareja sostiene que esas acusaciones surgieron solo "cuando se hizo la presión mediática sobre el caso" y denuncia que, pese a esas imputaciones, "a Nahuel no lo han presentado ante ningún tribunal con competencia en terrorismo ni en nada de eso".

Nahuel Gallo, el gendarme argentino secuestrado en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro, junto a su esposa, María Alexandra Gómez, y su hijo. Foto: X (@gg_alexand95764) Nahuel Gallo, el gendarme argentino secuestrado en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro, junto a su esposa, María Alexandra Gómez, y su hijo. Foto: X (@gg_alexand95764) Sobre el paradero del gendarme argentino, Gómez indicó que no cuenta con información oficial. "No sé dónde está Nahuel Agustín por medios oficiales. Lo sé por otros extranjeros que estuvieron con él en la misma situación, como los americanos que fueron liberados", relató.