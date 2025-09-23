Así quedó Filipinas tras el feroz paso del supertifón Ragasa: hay alerta en China y Taiwán

El supertifón Ragasa , la tormenta más intensa del año, dejó al menos tres personas muertas y nueve heridas tras su paso por el norte de Filipinas , según informó el Consejo Nacional de Gestión y Reducción de Riesgo de Desastres (NDRRMC). Además, cinco personas permanecen desaparecidas y más de 17.500 fueron desplazadas por inundaciones y deslizamientos de tierra causados por el ciclón.

Ragasa tocó tierra el lunes en la provincia de Cagayan con vientos sostenidos de hasta 215 kilómetros por hora y ráfagas que superaron los 265 km/h, lo que obligó a miles de personas a evacuar sus viviendas. Este martes, el tifón redujo levemente su intensidad, con ráfagas máximas estimadas en 230 kilómetros por hora, según informó la Agencia Meteorológica de Filipinas (Pagasa).

Este martes, las autoridades filipinas suspendieron por segundo día consecutivo las clases presenciales en varias provincias afectadas por las lluvias persistentes asociadas a Ragasa. Las fuertes precipitaciones también provocaron daños en carreteras, interrupciones en el suministro eléctrico y el colapso de estructuras en las zonas impactadas.

Tras cruzar el norte del archipiélago, el supertifón se dirigió hacia el sur de China , donde las autoridades de Shenzhen ordenaron la evacuación preventiva de unas 400.000 personas en zonas de riesgo. Además, se suspendieron los servicios ferroviarios y aéreos y se cancelaron las clases presenciales en la ciudad a partir del martes.

Así quedó Filipinas tras el paso del supertifón Ragasa.

La Oficina de Control de Inundaciones, Sequías y Vientos de Cantón anunció la implementación de las llamadas “cinco suspensiones”: cancelación de clases, trabajo, producción, transporte y actividades comerciales, con excepción de los servicios esenciales como salud, telecomunicaciones, energía y agua. Las autoridades advirtieron que Ragasa podría convertirse en el tifón más severo que afecte a Shenzhen desde 2018, con vientos cercanos a los 260 kilómetros por hora y precipitaciones acumuladas de hasta 300 milímetros.

Inundaciones en Taiwán por el supertifón

Inundaciones en Taiwán tras el tifón que azotó a Filipinas

En Taiwán, el avance del tifón también provocó medidas preventivas. Aunque el ojo de la tormenta no tocó directamente la isla, varias regiones del este y sur se vieron afectadas por lluvias intensas y posteriores inundaciones. La Administración Meteorológica Central (CWA) emitió alertas marítimas para el estrecho de Taiwán, el canal de Bashi y aguas cercanas a la isla Pratas.

Las regiones montañosas de Hualien, Taitung y Pingtung quedaron bajo alerta por lluvias extremadamente torrenciales, el nivel más alto de advertencia en la escala de la CWA. En las zonas bajas de Hualien y Taitung, así como en las regiones montañosas de Kaohsiung y Yilan, se mantuvieron advertencias por lluvias torrenciales. Varios municipios suspendieron clases y actividades laborales durante el martes como medida preventiva.

Tifón en Filipinas Así quedó Filipinas tras el paso del supertifón Ragasa. EFE