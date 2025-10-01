Crece la tensión: Israel pide a la flotilla que navega hacia Gaza que se detenga

El Gobierno de Israel insta a la flotilla que ya está cerca de Gaza que se detenga. Los organizadores han dicho que no lo harán. El desenlace es incierto.

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha lanzado este miércoles un nuevo llamamiento a la Global Sumud Flotilla para pedirle que no siga navegando hacia la Franja de Gaza y ha aludido a las peticiones de varios gobiernos europeos, incluido el de España.

"España también les ha pedido que no sigan su curso", ha resaltado el jefe de la diplomacia de Israel, Gideon Saar, en un mensaje en la red social X en el que ha aludido además al comunicado conjunto publicado horas antes por los gobiernos de Italia y de Grecia.

"Desde todas partes, hay llamamientos para que esta provocación Hamás-Sumud se detenga", ha dicho Saar, incidiendo en que "no es demasiado tarde" para que los activistas desembarquen la ayuda en Israel, Chipre o "cualquier otro puerto de la región".

flotilla activistas Gaza Palestina Israel está en contra de la flotilla humanitaria que marcha hacia Gaza. Foto Efe EFE