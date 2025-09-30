Presenta:

Gaza: Donald Trump da "tres o cuatro días" a Hamás para que responda a su propuesta

Respecto de Gaza, Donald Trump avisó que ofrece "tres o cuatro días" al grupo Hamás para que reaccione a su plan para un alto al fuego acordado con Israel.

EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que dará "tres o cuatro días" al Movimiento de Resistencia Islámica ( Hamás) para que responda a su propuesta para un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, presentada el lunes junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y que el grupo islamista está ya estudiando.

"Vamos a darles tres o cuatro días", ha afirmado Trump en declaraciones a la prensa, antes de resaltar que "todos los países árabes están a bordo". "Los países musulmanes están a bordo, Israel está a bordo. Estamos esperando a Hamás y Hamás lo hará o no, pero si no lo hace va a ser un final muy triste", ha manifestado.

Poco antes, el Gobierno de Qatar, uno de los mediadores para un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, había asegurado que el grupo ha trasladado que "estudiará de forma responsable" la propuesta, si bien ha matizado que "es demasiado pronto" para contar con una respuesta y ha afirmado que hay previstas reuniones este mismo martes para sopesar el plan junto a Egipto y Turquía.

Donald Trump apoyado por Netanyahu

La propuesta de Trump ha sido apoyada ya por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien sin embargo ha matizado horas después que no apoyará la creación de un Estado palestino y que las tropas israelíes permanecerán desplegadas "en la mayoría" de Gaza, sin que Hamás haya respondido oficialmente al plan, respaldado por gran parte de la comunidad internacional. Dpa

