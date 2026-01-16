Israel aseguró haber eliminado a comandantes de Hamás y la Yihad Islámica en Gaza

Los ataques se llevaron a cabo después de que hombres armados habrían disparado a principios de esta semana contra tropas israelíes en el oeste de Rafah.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Servicio de Seguridad Nacional de Israel (SIN) informaron conjuntamente que sus ataques del miércoles en Gaza impactaron a operativos de Hamas y la Yihad Islámica Palestina (YIP), acusándolos de “grave violación” del acuerdo de cese al fuego de octubre en Gaza.

Ambos organismos informaron que los ataques se llevaron a cabo después de que hombres armados abrieron fuego a principios de esta semana contra tropas israelíes en el oeste de Rafah.

El anuncio se produjo en medio de informes de que Mahmoud al-Huli, un alto comandante de las Brigadas Al-Qassam de Hamas, murió el miércoles junto con otras cinco personas en un ataque israelí en la ciudad de Deir al-Balah, en el centro de Gaza; y de que Ahraf al-Khatib, comandante de las Brigadas Al-Quds de la YIP, murió el miércoles junto con su esposa en un ataque aéreo israelí en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza.

Reacciones de Hamás y el avance del comité administrador en Egipto El jueves por la noche, Osama Hamdan, alto cargo de Hamás, confirmó la muerte de al-Huli en un comunicado, condenando el ataque israelí como “una peligrosa escalada”.

Esto ocurrió al tiempo que todos los miembros del recién formado comité tecnocrático, palestino encargado de administrar Gaza, llegaban a Egipto el jueves e iniciaban reuniones preparatorias para su entrada al enclave.