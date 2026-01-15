El canciller Pablo Quirno y su par de Israel conversaron sobre el conflicto en Irán: habrá reunión

Pablo Quirno y Gideon Sa'ar hablaron por teléfono este jueves y no solo abordaron la crisis en Irán, sino que acordaron un encuentro en febrero.

El canciller argentino Pablo Quirno anunció en sus redes sociales que mantuvo una conversación con su homólogo israelí, Gideon Sa'ar, sobre la situación en Irán. Durante el intercambio, ambos funcionarios acordaron reunirse en febrero durante la Conferencia de Seguridad en Munich "para continuar fortaleciendo nuestra relación estratégica".

Según informó el canciller de Israel, en su cuenta de X, en la conversación también abordaron la decisión del gobierno de Javier Milei de declarar organizaciones terroristas a las filiales de la Hermandad Musulmana en Egipto, Jordania y Líbano.

quirno La publicación que compartió el canciller de Israel en su cuenta de X Argentina vigila la situación en Irán El contacto entre los cancilleres se produce en un contexto regional crítico. Una organización no gubernamental reportó más de 3.400 muertos y 10.000 detenidos como resultado de la represión a las protestas en Irán.

Además de Italia y España, que había solicitado el día anterior a sus ciudadanos que abandonen el territorio iraní, Cancillería Argentina había alertado el miércoles a los connacionales que estén allí que tengan máxima precaución. Mientras tanto, el Reino Unido decidió cerrar su embajada en Teherán.