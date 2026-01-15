Tres de Febrero fue distinguido por Bloomberg por el uso de datos en la gestión pública

El municipio de Tres de Febrero fue distinguido con la Certificación What Works Cities de Bloomberg Philanthropies, otorgada por Results for America, en reconocimiento al uso de datos para el diseño de políticas públicas, la asignación de recursos, la mejora de servicios, la evaluación de programas y la participación ciudadana.

La certificación evalúa las prácticas, políticas e infraestructura que los gobiernos locales implementan para aprovechar los datos en la toma de decisiones. En este caso, Tres de Febrero obtuvo la Certificación Oro, uno de los niveles más altos del programa.

“Obtener la Certificación Oro de Bloomberg nos llena de orgullo y refuerza nuestra promesa de gobernar en base a la evidencia. Esta confianza en los datos es lo que nos ha permitido implementar políticas públicas más efectivas, logrando un impacto directo en la vida diaria de los vecinos. Continuaremos este camino de transparencia y modernización, invirtiendo en la simplificación de la gestión y en el uso estratégico de la Inteligencia Artificial para construir una administración pública eficiente y abierta”, afirmó el intendente Rodrigo Aybar.

Entre las iniciativas destacadas se encuentra el Programa de Regularización Dominial de Barrios, que utiliza información demográfica y geográfica para planificar políticas orientadas a otorgar derechos legales sobre sus viviendas a familias asentadas en parcelas irregulares. Actualmente, 1.732 hogares participan de programas que les permitirán acceder a la escrituración de sus viviendas. Además, mediante la creación y emisión de un Documento Municipal de Acreditación de Domicilio (DMAD), se reconoció legalmente a más de 200 familias, lo que les permitió acceder a servicios de electricidad, internet y agua.

El programa What Works Cities, lanzado en 2017 por Bloomberg Philanthropies y liderado por Results for America, establece un estándar internacional para evaluar el uso de datos en la gestión urbana. El proceso de certificación se basa en 43 criterios. Las ciudades que alcanzan entre el 51% y el 67% de cumplimiento obtienen la certificación Plata; entre el 68% y el 84%, la certificación Oro; y con 85% o más, la certificación Platino. El programa está abierto a ciudades de América del Norte, Central y del Sur con una población de 30.000 habitantes o más.