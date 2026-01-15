Tres de Febrero fue distinguido por Bloomberg por el uso de datos en la gestión pública
La distinción reconoce las prácticas de gestión basadas en evidencia que implementa el municipio en áreas clave como servicios, planificación y participación ciudadana.
El municipio de Tres de Febrero fue distinguido con la Certificación What Works Cities de Bloomberg Philanthropies, otorgada por Results for America, en reconocimiento al uso de datos para el diseño de políticas públicas, la asignación de recursos, la mejora de servicios, la evaluación de programas y la participación ciudadana.
La certificación evalúa las prácticas, políticas e infraestructura que los gobiernos locales implementan para aprovechar los datos en la toma de decisiones. En este caso, Tres de Febrero obtuvo la Certificación Oro, uno de los niveles más altos del programa.
“Obtener la Certificación Oro de Bloomberg nos llena de orgullo y refuerza nuestra promesa de gobernar en base a la evidencia. Esta confianza en los datos es lo que nos ha permitido implementar políticas públicas más efectivas, logrando un impacto directo en la vida diaria de los vecinos. Continuaremos este camino de transparencia y modernización, invirtiendo en la simplificación de la gestión y en el uso estratégico de la Inteligencia Artificial para construir una administración pública eficiente y abierta”, afirmó el intendente Rodrigo Aybar.
Entre las iniciativas destacadas se encuentra el Programa de Regularización Dominial de Barrios, que utiliza información demográfica y geográfica para planificar políticas orientadas a otorgar derechos legales sobre sus viviendas a familias asentadas en parcelas irregulares. Actualmente, 1.732 hogares participan de programas que les permitirán acceder a la escrituración de sus viviendas. Además, mediante la creación y emisión de un Documento Municipal de Acreditación de Domicilio (DMAD), se reconoció legalmente a más de 200 familias, lo que les permitió acceder a servicios de electricidad, internet y agua.
El programa What Works Cities, lanzado en 2017 por Bloomberg Philanthropies y liderado por Results for America, establece un estándar internacional para evaluar el uso de datos en la gestión urbana. El proceso de certificación se basa en 43 criterios. Las ciudades que alcanzan entre el 51% y el 67% de cumplimiento obtienen la certificación Plata; entre el 68% y el 84%, la certificación Oro; y con 85% o más, la certificación Platino. El programa está abierto a ciudades de América del Norte, Central y del Sur con una población de 30.000 habitantes o más.
"Las ciudades reconocidas por esta certificación son un ejemplo de lo que se puede lograr cuando sus líderes se comprometen con una gobernanza basada en datos: resultados reales para los residentes", señaló Rochelle Haynes, directora gerente de What Works Cities de Bloomberg Philanthropies. Al obtener certificaciones o avanzar a un nivel más alto de reconocimiento, las ciudades demuestran y fortalecen su compromiso con el uso de datos para impulsar el progreso y mejorar los resultados para la población.
Por su parte, James Anderson, líder del programa de Innovación Gubernamental en Bloomberg Philanthropies, sostuvo: "La Certificación What Works Cities de Bloomberg Philanthropies es uno de los mayores esfuerzos filantrópicos de la historia para mejorar cómo los gobiernos municipales utilizan datos para mejorar la vida de las personas". Y agregó: "Este trabajo está ayudando a las autoridades con visión de futuro de las Américas a llevar sus ciudades al siglo XXI. Ya sea para abordar la escasez de vivienda, reducir las muertes en el tránsito o mejorar el servicio y la capacidad de respuesta a los residentes, están aprovechando los datos, lo digital y la inteligencia artificial para enfrentar el desafío, y estamos encantados de apoyar este progreso".